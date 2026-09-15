Ggz-medewerker bijna doodgeslagen door patiënt, tbs met dwang geëist

Een enorme geweldsexplosie kostte een verpleegkundige van Huize Padua in Boekel vorig jaar bijna het leven. Een patiënt was het niet eens met de gang van zaken en viel de medewerker aan. Hij sloeg hem zeker twintig keer op zijn hoofd, ramde zijn hoofd op een marmeren bank, schopte tegen zijn hoofd en probeerde hem te wurgen.

In de rechtbank in Den Bosch diende dinsdagmorgen de rechtszaak tegen deze patiënt, Patrick H. (51), een forse kerel uit Helmond die onder invloed van medicijnen niet alles even helder kon uitleggen. Het had niet veel gescheeld of Patrick had hier gezeten voor doodslag in plaats van een poging tot doodslag op verpleegkundige Jan. Patrick verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling van de ggz-instelling in Boekel vanwege zijn schizofrenie en persoonlijkheidsstoornis. Op 24 oktober begon de dag als iedere andere op de afdeling. Alleen was Patrick boos omdat hij na het bedreigen van medewerkers in een separeercel was geplaatst. Jan en zijn collega merkten tijdens een luchtmoment dat Patrick zich vervelend en opstandig gedroeg en riepen hem naar binnen. Toen ging het mis. Uit het niets sloeg Patrick Jan vol in het gezicht. Jan ging direct knock-out, maar Patrick ging door met slaan. Volgens zijn collega sloeg Patrick als een dolle zeker twintig keer op Jan in. Daarna pakte hij het hoofd van Jan en ramde dat vele keren op een bankje. Terwijl Patrick daarna ook nog tegen het hoofd van Jan schopte, probeerde de collega de alarmknop in te drukken, maar die werkte niet.

Toen uiteindelijk drie collega's te hulp schoten, zagen zij dat Patrick bovenop Jan zat en hem probeerde te wurgen. Met z’n vieren wisten ze Patrick uiteindelijk van hun collega af te halen. Die bleek zwaargewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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