Ggz-medewerker bijna doodgeslagen door patiënt, tbs met dwang geëist
Een enorme geweldsexplosie kostte een verpleegkundige van Huize Padua in Boekel vorig jaar bijna het leven. Een patiënt was het niet eens met de gang van zaken en viel de medewerker aan. Hij sloeg hem zeker twintig keer op zijn hoofd, ramde zijn hoofd op een marmeren bank, schopte tegen zijn hoofd en probeerde hem te wurgen.
In de rechtbank in Den Bosch diende dinsdagmorgen de rechtszaak tegen deze patiënt, Patrick H. (51), een forse kerel uit Helmond die onder invloed van medicijnen niet alles even helder kon uitleggen. Het had niet veel gescheeld of Patrick had hier gezeten voor doodslag in plaats van een poging tot doodslag op verpleegkundige Jan.
Patrick verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling van de ggz-instelling in Boekel vanwege zijn schizofrenie en persoonlijkheidsstoornis. Op 24 oktober begon de dag als iedere andere op de afdeling. Alleen was Patrick boos omdat hij na het bedreigen van medewerkers in een separeercel was geplaatst.
Jan en zijn collega merkten tijdens een luchtmoment dat Patrick zich vervelend en opstandig gedroeg en riepen hem naar binnen. Toen ging het mis. Uit het niets sloeg Patrick Jan vol in het gezicht. Jan ging direct knock-out, maar Patrick ging door met slaan.
Volgens zijn collega sloeg Patrick als een dolle zeker twintig keer op Jan in. Daarna pakte hij het hoofd van Jan en ramde dat vele keren op een bankje. Terwijl Patrick daarna ook nog tegen het hoofd van Jan schopte, probeerde de collega de alarmknop in te drukken, maar die werkte niet.
Toen uiteindelijk drie collega's te hulp schoten, zagen zij dat Patrick bovenop Jan zat en hem probeerde te wurgen. Met z’n vieren wisten ze Patrick uiteindelijk van hun collega af te halen. Die bleek zwaargewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
In de rechtbank werd Patrick gevraagd waarom hij dit had gedaan. Maar Patrick weet zelf ook niet meer precies waarom. Hij wist nog wel dat hij boos was omdat hij in een isoleercel was gezet, bijna naakt en zonder tv of andere afleiding. "Ik wilde niet terug naar het hol, maar wat ik toen deed weet ik niet meer zo goed", vertelde hij. Wel zei hij dat hij het "jammer vond dat het zo gelopen is".
Patrick, die al tientallen jaren in instellingen verblijft, werd na de vechtpartij afgevoerd naar de gevangenis in Den Haag, waar hij nu nog zit. En als het aan de officier van justitie ligt, komt daar nog wel een tijdje bij. Zij eiste twee jaar en vier maanden cel voor de poging tot doodslag.
Maar veel belangrijker is dat Patrick wordt behandeld. De man is agressief en provocerend en bedreigt het personeel vaker. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar en niet sociaal, zien deskundigen, en heeft weinig tot geen motivatie om zich te laten behandelen. De kans dat het weer misgaat met Patrick H. is erg groot en dus adviseren deskundigen om tbs met dwangverpleging op te leggen. En de officier sloot zich daarbij aan.
En daarmee lijkt het vonnis wel vast te staan. De hoogte van de celstraf kan nog variëren. De officier eiste 28 maanden, terwijl de advocaat een celstraf niet nuttig vindt en ervoor pleitte om Patrick meteen in een kliniek op te nemen.
Maar wat de straf voor Patrick nu wordt, beslist de rechtbank. De uitspraak in deze zaak is op 29 september.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.