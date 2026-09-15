Twee mannen uit Oss opgepakt in groot onderzoek naar zwaar vuurwerk

Bij een groot politieonderzoek naar zwaar illegaal vuurwerk zijn twee mannen uit Oss opgepakt. Een van hen, een 22-jarige man, werd eind augustus al aangehouden bij Schaijk, meldt de politie nu. Ook werd toen ruim 1200 kilo zwaar vuurwerk gevonden. Afgelopen zaterdag werd opnieuw een verdachte uit Oss opgepakt.

In totaal heeft de politie in het onderzoek 3800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gaat vooral om vuurwerk uit de zwaarste categorie, F4. Daaronder vallen bijvoorbeeld grote cakes en shells. Dit vuurwerk is niet bedoeld voor consumenten.



Grote partij bij Schaijk

De politie hield verschillende vuurwerktransporten vanuit Duitsland in de gaten. Op 29 augustus ging het bij Schaijk mis. Daar werd ruim 1200 kilo vuurwerk gevonden en werd de 22-jarige man uit Oss aangehouden. Afgelopen zaterdag werden nog drie transporten onderschept, bij Arnhem, Heijen en Ulft. Daarbij vond de politie nog eens 2600 kilo vuurwerk.