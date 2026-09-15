Twee mannen uit Oss opgepakt in groot onderzoek naar zwaar vuurwerk
Bij een groot politieonderzoek naar zwaar illegaal vuurwerk zijn twee mannen uit Oss opgepakt. Een van hen, een 22-jarige man, werd eind augustus al aangehouden bij Schaijk, meldt de politie nu. Ook werd toen ruim 1200 kilo zwaar vuurwerk gevonden. Afgelopen zaterdag werd opnieuw een verdachte uit Oss opgepakt.
In totaal heeft de politie in het onderzoek 3800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gaat vooral om vuurwerk uit de zwaarste categorie, F4. Daaronder vallen bijvoorbeeld grote cakes en shells. Dit vuurwerk is niet bedoeld voor consumenten.
Grote partij bij Schaijk
De politie hield verschillende vuurwerktransporten vanuit Duitsland in de gaten. Op 29 augustus ging het bij Schaijk mis. Daar werd ruim 1200 kilo vuurwerk gevonden en werd de 22-jarige man uit Oss aangehouden.
Afgelopen zaterdag werden nog drie transporten onderschept, bij Arnhem, Heijen en Ulft. Daarbij vond de politie nog eens 2600 kilo vuurwerk.
Zaterdag werden in totaal zeven mannen aangehouden. Zij komen uit Oss, Raalte, Olst, Wesepe, Silvolde en Ruurlo. Eén verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De mannen zijn tussen de 31 en 60 jaar oud.
Ook 30.000 euro gevonden
De mannen worden verdacht van de invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk. Ook worden ze verdacht van witwassen. Naast het vuurwerk nam de politie ook telefoons en andere gegevensdragers in beslag. Ook werd 30.000 euro contant geld gevonden.
Vier van de zeven verdachten zijn inmiddels weer vrij. Drie anderen zitten nog vast en worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het is niet duidelijk of de verdachten uit Oss bij die drie horen.
Omdat het vuurwerk in Duitsland lag opgeslagen en vanuit daar naar Nederland werd gebracht, werkt de Nederlandse politie in het onderzoek samen met de Duitse politie.