Ook in Deurne sabotage op het spoor, auto stopte midden in de nacht
Ook in het buitengebied van het Brabantse Deurne blijken 'objecten' op het spoor te zijn gelegd in de nacht van maandag op dinsdag. Het is één van de vele plekken in Nederland waar het treinverkeer was platgelegd door materiaal op het spoor. ProRail gaat uit van sabotage. Premier Rob Jetten noemt het "ontwrichtend en levensgevaarlijk".
De politie onderzoekt beelden van een auto die iets voor half vier stilstond bij een verkeersdrempel op de Griendtsveenseweg, enkele kilometers buiten de bebouwde kom aan de oostkant van Deurne. Die weg ligt naast het spoor.
Minister-president Rob Jetten zegt nog niet of het terrorisme is of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten. "De politie en de veiligheidsdiensten doen er alles aan om de daders op te sporen", zei hij.
Gevolgen voor treinverkeer
"We komen graag meer te weten over deze auto en de bestuurder daarvan", zegt de politie in een getuigenoproep. Volgens de politie was geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Venlo door de niet nader omschreven spullen op het spoor. Tegen de ochtendspits konden er weer treinen rijden.
Volgens spoorbeheerder ProRail is in heel Nederland op ruim dertig plaatsen het treinverkeer platgelegd door onder meer ijzeren buizen op het spoor. Op de meeste plekken werd dat in de vroege ochtend aangetroffen, maar ook in de loop van de dag legden onbekenden op enkele plekken opnieuw spullen op het spoor.
De acties zijn nog door niemand opgeëist. Secretaris Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force zegt niet uit te sluiten dat boeren er achter zitten. De landelijke actiegroep is geen acties aan het coördineren. "Regionale groepen bereiden regionale acties voor", zegt ze.
Activisten van Extinction Rebellion zeggen niets met de sabotage te maken te hebben.