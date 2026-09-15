Ook in Deurne sabotage op het spoor, auto stopte midden in de nacht

Ook in het buitengebied van het Brabantse Deurne blijken 'objecten' op het spoor te zijn gelegd in de nacht van maandag op dinsdag. Het is één van de vele plekken in Nederland waar het treinverkeer was platgelegd door materiaal op het spoor. ProRail gaat uit van sabotage. Premier Rob Jetten noemt het "ontwrichtend en levensgevaarlijk".

De politie onderzoekt beelden van een auto die iets voor half vier stilstond bij een verkeersdrempel op de Griendtsveenseweg, enkele kilometers buiten de bebouwde kom aan de oostkant van Deurne. Die weg ligt naast het spoor. Minister-president Rob Jetten zegt nog niet of het terrorisme is of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten. "De politie en de veiligheidsdiensten doen er alles aan om de daders op te sporen", zei hij.