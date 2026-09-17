Dit stille oorlogsgraf gaat weer bezoek krijgen na adoptie schoolkinderen
665 Graven, zover je kunt kijken. De elfjarige Massi, Julia, Jasper en Mila zijn onder de indruk van de oorlogsbegraafplaats in Mierlo. Daar bezoeken ze het zonovergoten graf van de Britse korporaal Hines, dat door hun school, Kindcentrum Platijn uit Best, is geadopteerd.
Veel weten de kinderen nog niet over "hun" korporaal. Wel worden de kinderen enthousiast van het nummer van de rij waar hij ligt begraven: C3. "Dat is ook het nummer van onze klas", zegt Massi. "Dat vind ik echt een heel bijzonder toeval." Hun school adopteerde zijn graf na een oproep van de 89-jarige Loek van den Hurk, die de bevrijding als kind meemaakte.
De school gaat het officiële certificaat van de adoptie nog ontvangen. Dan krijgen de kinderen meer te horen over korporaal Hines. "Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit voor hem allemaal geweest moet zijn", zegt Julia. De school gaat jaarlijks een bedrag schenken voor het onderhoud van het graf. En de kinderen willen ook graag op bezoek komen bij de korporaal. Mensen die een graf adopteren, hebben als taak meer informatie te zoeken over degene die er begraven ligt. Ook komen ze langs op de verjaardag, bij herdenkingen of op de sterfdatum.
Korporaal Hines sneuvelde in september 1944 tijdens de bevrijding van Best. "Op het plein waar het is gebeurd, staat nog een groot monument", zegt Jasper. Het waren zware gevechten, waarin de Britse soldaten flink moesten afzien. Ze dienden in een Schotse divisie, maar daarin zaten mensen die uit heel het Verenigd Koninkrijk afkomstig waren.
Loek van den Hurk was toen acht jaar. Hij heeft de tijdelijke graven verzorgd van de soldaten die sneuvelden. Hij legde er bloemetjes op. "Soms had het geregend en dan zag je de schoenen van de soldaten uit de graven steken", vertelde hij eerder tegen Omroep Brabant. De soldaten werden later permanent begraven in Mierlo.
"Er vallen lessen uit te trekken. Wees lief voor elkaar."
Loek adopteerde zelf dertien graven. Maar hij vond dat er meer moest gebeuren. Negen scholen uit Best hebben nu gehoor gegeven aan zijn oproep. "Elke school heeft een graf geadopteerd", zegt directeur Roel Timmers van Kindcentrum Platijn. "Het is heel belangrijk dat de kinderen deze verhalen horen. Er vallen lessen uit te trekken. Wees lief voor elkaar."
Daar zijn de kinderen het helemaal mee eens. "Zonder hen hadden we hier misschien wel helemaal niet gestaan", zegt Julia. "Ik vind het heel dapper", zegt Jasper. Mila is zwaar onder de indruk van de leeftijden van de soldaten die op de begraafplaats liggen. De jongste soldaten zijn nog maar achttien jaar oud. "Dat vind ik heel zielig."
De kinderen zeggen op televisie allemaal de oorlogen van nu te zien. "Het is ook heel ver van hun bed", zegt Roel Timmers. "Maar kinderen kunnen zich daar ook veel zorgen over maken." Vrijdag is er een herdenking in Best en zijn kinderen van de negen basisscholen aanwezig.