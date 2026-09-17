Elfjarige leerlingen adopteren graf van Britse bevrijder: 'Heel bijzonder'

665 Graven, zover je kunt kijken. De elfjarige Massi, Julia, Jasper en Mila zijn onder de indruk van de oorlogsbegraafplaats in Mierlo. Daar bezoeken ze het zonovergoten graf van de Britse korporaal Hines, dat door hun school, Kindcentrum Platijn uit Best, is geadopteerd.

Veel weten de kinderen nog niet over "hun" korporaal. Wel worden de kinderen enthousiast van het nummer van de rij waar hij ligt begraven: C3. "Dat is ook het nummer van onze klas", zegt Massi. "Dat vind ik echt een heel bijzonder toeval." Hun school adopteerde zijn graf na een oproep van de 89-jarige Loek van den Hurk, die die bevrijding als kind meemaakte. De school gaat het officiële certificaat van de adoptie nog ontvangen. Dan krijgen de kinderen meer te horen over korporaal Hines. "Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit voor hem allemaal geweest moet zijn", zegt Julia. De school gaat jaarlijks een bedrag schenken voor het onderhoud van het graf. En de kinderen willen ook graag op bezoek komen bij de korporaal. Mensen die een graf adopteren, hebben als taak meer informatie te zoeken over degene die er begraven ligt. Ook komen ze langs op de verjaardag, bij herdenkingen of op de sterfdatum.

Korporaal Hines sneuvelde in september 1944 tijdens de bevrijding van Best. "Op het plein waar het is gebeurd, staat nog een groot monument", zegt Jasper. Het waren zware gevechten, waarin de Britse soldaten flink moesten afzien. Ze dienden in een Schotse divisie, maar daarin zaten mensen die uit heel het Verenigd Koninkrijk afkomstig waren. Loek van den Hurk was toen acht jaar. Hij heeft de tijdelijke graven verzorgd van de soldaten die sneuvelden. Hij legde er bloemetjes op. "Soms had het geregend en dan zag je de schoenen van de soldaten uit de graven steken", vertelde hij eerder tegen Omroep Brabant. De soldaten werden later permanent begraven in Mierlo.

"Er vallen lessen uit te trekken. Wees lief voor elkaar."