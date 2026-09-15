Man (38) twintig jaar na verkrachting gepakt: 'Gevonden dna bewijst niks'

In juni 2006 werd een vrouw aangevallen in Bergen op Zoom en met geweld verkracht. Dinsdagmiddag zat, ruim twintig jaar later, de man van wie de politie denkt dat hij de dader is in de rechtbank in Breda. Maar Andreas B. (38) uit Halsteren ontkent dat hij de verkrachter is.

Andreas B. werd begin juni opgepakt na een dna-match. Het coldcaseteam dat de zaak nooit heeft losgelaten, veerde op en ging ervan uit dat de dader eindelijk was gepakt. Maar de advocaat gooide dinsdag, tijdens de eerste tussentijdse zitting, meteen al roet in het eten. De vrouw werd tijdens de verkrachting met een sjaal om haar hals vastgehouden en op die sjaal zit dna van B., zo bleek twintig jaar later. Maar er zat ook dna van twee andere mannen op. En waarom zou dan niet een van die andere mannen de dader kunnen zijn, suggereerde de raadsman. Hij vroeg dan ook om B. meteen vrij te laten, maar daar ging de rechtbank niet in mee vanwege de ernst van de zaak en het onderzoek dat nog moet worden gedaan.

Feit is dat de vrouw op 6 juni 2006 op de burgemeester Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom werd klemgereden door een fietser en tegen een muur werd gedrukt. Ze werd geslagen en vastgepakt en de dader trok haar hoofd naar zijn geslachtsdeel. Hij trok zijn broek uit, trok de sjaal met kracht om de hals van de vrouw en sloeg haar in haar gezicht, terwijl hij riep: "Pijpen", "Ik stop hem erin" en "Ik maak je dood". Ook wordt die man ervan verdacht zijn vingers in haar vagina te hebben gestopt. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

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Maar de grote vraag is of Andreas B. ook echt die dader is. Behalve het dna op de sjaal, waarop ook dna van andere mannen zat, is er ook dna van B. gevonden onder de nagels van de vrouw. Maar de advocaat van B. vindt dat te mager. Hij vindt dat de dna-technieken van twintig jaar geleden niet meer voldoen aan de standaard die nu wordt gehanteerd en dat dat dna niet meer als bewijs mag worden gebruikt. Op andere delen van het lichaam of de kleding van de vrouw zijn geen dna-sporen van Andreas B. gevonden. B. zat erbij en luisterde ernaar. Hij wordt verdacht van verkrachting en een poging tot doodslag. Via zijn advocaat liet hij weten dat hij niet verantwoordelijk is voor beide feiten. En dat zal straks bij de inhoudelijke zitting vooral een juridisch gevecht worden over de bewijskracht van het gevonden dna. Zijn advocaat nam ook een voorschot op de manier waarop B. berecht zal worden. Hij wil dat dit volgens het jeugdstrafrecht gebeurt, ondanks dat B. nu 38 is, omdat de man een lichte verstandelijke beperking heeft. B. werd in juni aangehouden nadat hij dna had moeten afstaan in een mishandelingszaak in 2025. Na vergelijking in de dna-databank bleek zijn dna ook te matchen met de verkrachtingszaak uit 2006 en werd hij opgepakt. Sindsdien zit hij vast in de gevangenis in Dordrecht. De volgende tussentijdse zitting in deze zaak is op 3 december.