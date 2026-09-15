Kabinet benadrukt: 'Einde stikstofcrisis nodig voor economische groei'
Rond veertien kwetsbare natuurgebieden in Brabant moeten extra maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het kabinet benadrukt dinsdag in de Miljoenennota dat het oplossen van de stikstofcrisis noodzakelijk is om weer ruimte te maken voor onder meer woningbouw, wegen en economische groei. Ook het overbelaste stroomnet wordt als belangrijk knelpunt genoemd.
"Voor de economische groei is het belangrijk om voldoende ruimte te bieden aan bedrijven en bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat", schrijft de regering in de Miljoenennota. Om investeringen aan te trekken, wil het kabinet grote knelpunten zoals de stikstofcrisis oplossen.
Zones rond Brabantse natuurgebieden
Een belangrijk onderdeel van de stikstofplannen zijn extra regels voor boeren binnen 500 of 1000 meter van kwetsbare natuurgebieden. Veertien van die gebieden liggen in Brabant.
Deze gebieden krijgen tot 1 januari 2028 de kans om zelf een plan van aanpak te maken waarmee drukfactoren zoals stikstof, (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen worden teruggedrongen en de natuur wordt hersteld.
Boeren kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een ander bedrijfsmodel, biologisch worden of een kinderopvang of winkel beginnen bij hun bedrijf.
Vergunningverlening stil
Doordat het slecht gaat met kwetsbare natuurgebieden, is het heel moeilijk om nog vergunningen te verlenen voor projecten waarbij stikstof in die natuur terechtkomt. Het gaat bijvoorbeeld om veehouderijen, maar ook om de bouw van huizen en de aanleg van wegen. Dat zit economische groei in de weg.
"Het kabinet wil de stikstofproblematiek oplossen en toewerken naar een toekomstbestendige agrarische sector en het structureel verbeteren van de natuur", staat in de Miljoenennota. Landbouwminister Jaimi van Essen (D66) wil dat bereiken met zijn stikstofplannen, die hij momenteel in wetten uitwerkt. Voor die plannen staat 20 miljard euro in de Rijksbegroting.
Vol stroomnet
Naast de stikstofcrisis noemt het kabinet netcongestie, het overbelaste stroomnet, als groot knelpunt voor economische groei. Bedrijven en woonwijken komen bijvoorbeeld op een wachtlijst terecht voor een stroomaansluiting.
Onlangs werd nieuwe crisiswetgeving aangekondigd om dit probleem aan te pakken. Bezwaren tegen uitbreidingsprojecten moeten voortaan in één rechtszaak worden behandeld. Ook hebben projecten straks geen stikstofvergunning meer nodig.