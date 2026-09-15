Kabinet benadrukt: 'Einde stikstofcrisis nodig voor economische groei'

Rond veertien kwetsbare natuurgebieden in Brabant moeten extra maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het kabinet benadrukt dinsdag in de Miljoenennota dat het oplossen van de stikstofcrisis noodzakelijk is om weer ruimte te maken voor onder meer woningbouw, wegen en economische groei. Ook het overbelaste stroomnet wordt als belangrijk knelpunt genoemd.

"Voor de economische groei is het belangrijk om voldoende ruimte te bieden aan bedrijven en bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat", schrijft de regering in de Miljoenennota. Om investeringen aan te trekken, wil het kabinet grote knelpunten zoals de stikstofcrisis oplossen. Zones rond Brabantse natuurgebieden

Een belangrijk onderdeel van de stikstofplannen zijn extra regels voor boeren binnen 500 of 1000 meter van kwetsbare natuurgebieden. Veertien van die gebieden liggen in Brabant. Deze gebieden krijgen tot 1 januari 2028 de kans om zelf een plan van aanpak te maken waarmee drukfactoren zoals stikstof, (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen worden teruggedrongen en de natuur wordt hersteld.