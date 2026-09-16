Kristy in tranen op vakantiepark Peter Gillis: ‘Chalet is niks meer waard’

Ingeslagen ramen, een uitgebrande stacaravan, vernielingen en diefstallen. Op het gesloten vakantiepark Prinsenmeer in Ommel staan nog honderden chalets van privé-eigenaren. Zoals het chalet van Kristy, die er slechts 2,5 maand plezier van had. Nu vreest ze dat de gedwongen veiling van het park haar laatste hoop op een oplossing wegneemt. “Het doet pijn. Mijn laatste centen zitten hierin en nu is het niks meer waard.”

Het is dinsdagochtend elf uur. Chaleteigenaren mogen het gesloten Prinsenmeer even op voor bijvoorbeeld onderhoud. Kristy rijdt door de slagboom richting haar stacaravan. Onderweg wordt ze verdrietig van wat ze ziet. Het onkruid staat metershoog, een chalet is uitgebrand en bij verschillende stacaravans zijn ramen ingeslagen. Ook de voordeur van het chalet van Peter Gillis is vernield. Bij haar eigen chalet aangekomen, schrikt Kristy opnieuw: er is ingebroken. Tijdelijk huis na scheiding

Kristy kocht het chalet in augustus 2023 voor 17.500 euro. Dat ging via de Oostappen Groep van Peter Gillis, die als tussenpersoon optrad. “Een soort makelaar, waar je ook nog duizenden euro's aan moet betalen”, vertelt ze. Ze knapte het chalet vervolgens op. Ze ruimde puin, legde een nieuwe vloer, hing een airco op en installeerde spotjes. “Mijn laatste centen zitten hierin. Ik wilde hier mijn tijdelijke huis van maken na mijn scheiding.” Na 2,5 maand valt dat plan in duigen. De gemeente sluit het vakantiepark en de bewoners moeten vertrekken. Sindsdien staat Kristy's chalet grotendeels leeg.

Dit chalet kocht Kristy voor 17.500 euro (foto: Noël van Hooft).

Gillis wist van sluiting

Kristy is boos op Gillis. “Op het moment dat ik dit kocht, wist Gillis dat het park gesloten zou worden. En na mij heeft hij aan meerdere mensen nog chalets verkocht.” In september 2025 werd Gillis veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna tienduizend euro. Hij wist op 24 mei 2023 dat de gemeente van plan was de vergunningen in te trekken. Bij verkopen daarna had hij die informatie moeten melden.

“Ik vind dat Peter Gillis ons het geld terug had moeten geven. Hij had het nooit aan ons mogen verkopen”, zegt Kristy. Het chalet verplaatsen is volgens haar bovendien geen oplossing. “Alleen de keuken en slaapkamer kunnen mee, die staan op wielen. De badkamer en woonkamer zijn aangebouwd. Als je dit gaat verplaatsen, breekt alles af.” Een nieuwe plek vinden is lastig. “Er zijn amper jaarplaatsen waar je zelf een chalet kunt plaatsen.”

De aanbouw van het chalet van Kristy (foto: Noël van Hooft).

Angst voor de veiling

Daar komt de dreigende veiling van Prinsenmeer bij. Gillis heeft een lening van 20,5 miljoen euro bij Marc van Rooi. Omdat hij sinds januari 2025 niet meer zou hebben betaald, is de schuld inmiddels opgelopen tot meer dan 27 miljoen euro. Wanneer het park wordt geveild, moet de rechter binnenkort bepalen. Voor Kristy en andere chaleteigenaren betekent een nieuwe eigenaar volgens haar niet automatisch een oplossing. “Er is eigenlijk helemaal geen goede optie voor ons. Een nieuwe eigenaar gaat het park platgooien en nieuwe huisjes erop zetten voor de verhuur.” Dat zou meer opleveren dan de huidige jaarplaatsen. “Dan zijn we allemaal ons geld kwijt. Bij mij gaat het om 25.000 euro, bij een vriendinnetje hier een stukje verderop om 180.000 euro.”

Een uitgebrande chalet op Prinsenmeer (foto: Noël van Hooft).