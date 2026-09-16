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LIVE 112-nieuws | Brand in garage breidt zich uit naar huis in Geldrop, hond uit tuin gered
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Liveblog
05:35
Brand in garage breidt zich uit naar huis in Geldrop, hond uit tuin gered
Een brand in een garage is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebreid naar een huis aan de Wilhelminalaan in Geldrop. Een hond is uit de tuin van het huis gered.
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