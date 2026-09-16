Raad weer bijeen over opvanglocatie Engelen: dit gebeurt er woensdag

De gemeenteraad van Den Bosch praat woensdagavond opnieuw over de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Engelen. Politieke partijen stemmen niet over het voorstel, maar kunnen wel hun meningen over het plan meegeven aan het college. Vijf vragen over wat we vanavond kunnen verwachten.

Bekladdingen, vernielingen, een explosie en vele protesten, waaronder op de snelweg A59: de komst van de opvanglocatie in Engelen zorgt al maanden voor veel onrust. De gemeente Den Bosch wil vijftig jongeren van 15 tot 18 jaar opvangen in een voormalig politiekantoor op bedrijventerrein De Vutter. In het dorp is duidelijk weerstand tegen het plan. Wat is het idee van de raadsvergadering woensdagavond precies?

Het voorstel over de opvanglocatie wordt opnieuw besproken. Partijen uit de Bossche gemeenteraad kunnen met moties en amendementen hun meningen over het voorstel kenbaar maken en officieel meegeven aan het college. Er wordt dus nog geen definitief besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Hoeveel moties zijn er ingediend?

Negentien in totaal, waarvan negen van Gewoon Ge-dreven. Daarmee was de partij goed voor het grootste aantal moties.



Om wat voor moties gaat het?

PVV Den Bosch, Forum voor Democratie Den Bosch, Gewoon Ge-dreven en Leefbaar ’s-Hertogenbosch vragen in een van de moties aan het college geen medewerking te verlenen aan de opvanglocatie. PVV zegt helemaal geen opvang te willen voor alleenstaande minderjarigen in de gemeente Den Bosch. Leefbaar 's Hertogenbosch pleit voor een opvang van tien locaties met vijf jongeren tegelijkertijd. Gewoon Ge-dreven wil middels een motie voorkomen dat nu al de mogelijkheid wordt opgenomen om de overeenkomst later opnieuw te verlengen. Verder eisen vrijwel alle partijen, waaronder SP, 50Pplus, Rosmalens Belang en de VVD, stevige afspraken over veiligheid, zowel voor inwoners van Engelen als voor de jonge vluchtelingen zelf. Ook vinden meerdere partijen het belangrijk dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden van de resultaten en de naleving van de gemaakte afspraken. Partij voor de Dieren, PRO, D66, CDA, SP en De Bossche Groenen stellen onder meer voor om in het dorp activiteiten voor kennismaking, begeleiding en ontmoeting te organiseren, zoals een maatjesproject. Wat gebeurt er met de meningen die worden besproken?

Als de raad een of meerdere moties aanneemt, worden die wensen en aandachtspunten verwerkt in een nieuwe versie van het plan en de gemaakte afspraken met het COA. Wat is het vervolg?

Hierna begint het proces rondom het verlenen van de vergunning. Het COA moet officieel vragen om een omgevingsvergunning, wat volgens de gemeente eind 2026 gepland staat. Daarna volgt een definitieve beslissing van het college van B&W. Mits er vervolgens geen bezwaar wordt gemaakt, kan de opvanglocatie worden geopend.