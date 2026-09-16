Aziatische tijgermug in Mierlo: 'Je wil er liever niks mee te maken hebben'

Het was tot voor kort vooral een probleem van tropische vakantiebestemmingen, maar de Aziatische tijgermug is nu ook opgedoken in de Brabantse achtertuinen. In Mierlo zijn meerdere tijgermuggen en larven aangetroffen, ten oosten van de Linde en ten zuiden van de Sanghorst.

Studio040 Geschreven door

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is daarom een bestrijdingsactie gestart, meldt Studio040. Ruim duizend huishoudens binnen een straal van 500 meter rond de vindplaatsen hebben een brief ontvangen. Het is niet de eerste keer dat de exotische mug in Brabant opduikt. Vorige maand werden ook Aziatische tijgermuggen aangetroffen in Uden. Vaste gast

Volgens muggendeskundige Bart Knols staan Mierlo en Uden niet op zichzelf. De Aziatische tijgermug werd in 2005 voor het eerst in Nederland gevonden en duikt sindsdien op steeds meer plekken op. "Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat in frequentie toeneemt", zegt hij. Hoe gevaarlijk is de tijgermug?

De Aziatische tijgermug kan virussen zoals dengue, chikungunya en zika overbrengen. Toch is de kans dat iemand in Nederland daadwerkelijk besmet raakt klein. "Op het moment dat ze hier rondvliegen is er nog niks aan de hand, ook niet als je gebeten wordt", zegt Knols. Problemen ontstaan pas wanneer een besmette reiziger door een tijgermug wordt gestoken, waarna het virus zich verder kan verspreiden.

Toch waarschuwt Knols dat Nederland alert moet blijven. "We gaan deze strijd verliezen, want we hebben niet genoeg capaciteit. Als we de strijd verliezen, hebben we de mug hier straks permanent vliegen." Bestrijding

De tijgermug legt haar eitjes in kleine hoeveelheden stilstaand water, zoals in bloempotschotels, emmers en regentonnen. Daarom worden zulke plekken gecontroleerd en waar nodig behandeld. Ook zijn extra muggenvallen geplaatst om te controleren of de bestrijding werkt. Schouders ophalen

In Mierlo is de vondst van de opvallende zwart-wit gestreepte mug inmiddels onderwerp van gesprek. Sommige inwoners halen er hun schouders over op, anderen schrikken ervan. "In eerste instantie dacht ik echt: we moeten alert zijn, want het komt wel erg dichtbij. Binnen 500 meter van ons huis zijn ze gesignaleerd", vertelt een bewoonster. "Je wil er liever niks mee te maken hebben." Inspecteurs trekken de wijk in

Dat de NVWA serieus werk maakt van de bestrijding, merken inwoners ook in de praktijk. De gemeente Geldrop-Mierlo liet weten dat inspecteurs en bestrijders woningen bezoeken om mogelijke broedplaatsen op te sporen. Een bewoonster zag de medewerkers al door haar straat lopen. "Eerst kregen we een brief in de bus. Daarna kwamen ze putten controleren, monsters nemen en kijken of er tijgermuggen zaten. Ook gingen ze langs de deuren om uitleg te geven over stilstaand water." Ook haar eigen tuin werd gecontroleerd. "Bij ons hebben ze in de tuin gekeken en preventief korrels gestrooid om eventuele larven te doden." De maatregelen blijven naar verwachting van kracht tot het einde van het muggenseizoen, eind oktober of begin november.