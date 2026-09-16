Uren in de rij voor speciale Pokémonkaarten, maar de post laat het afweten

Ruim voor de openingstijd van spellenwinkel Labyrinth in Tilburg staan er al bijna honderd mensen in de rij voor de nieuwste Pokémonkaarten. Toch zijn sommigen er ruim vijf uur later nog steeds niet geholpen. De levering had eigenlijk om tien uur 's ochtends binnen moeten zijn, maar om kwart voor één 's middags is die er nog steeds niet.

Mathijs en Marijn staan ergens midden in de rij. “We hebben gelukkig al wat”, zegt Marijn, terwijl hij trots een tasje van een Tilburgse speelgoedwinkel laat zien. “Daarvoor moesten we wel al om zes uur vanochtend in de rij gaan staan.” Mathijs vult hem aan: “Eigenlijk is dat niet normaal hè, voor karton met monsters erop.” Toch stond de wekker van de twee vrienden woensdagochtend erg vroeg. “Het gaat om een bijzondere set, omdat Pokémon dertig jaar bestaat”, legt Marijn uit. “Ik spaarde de kaarten al toen ik een jaar of acht oud was. Daarna ben ik het een tijdje uit het oog verloren, maar inmiddels zit ik er weer helemaal in.”

Dat er deze keer zoveel mensen staan, snapt ook Linsey wel. “Ik sta wel vaker in de rij, maar deze keer is het wel heel druk. Dat komt doordat deze uitgave heel speciaal is. Van bepaalde oude populaire kaarten zit in deze set een herdruk.”

Lucas had al geluk bij een andere winkel, maar staat alsnog in de rij (foto: Pieter Soethout)

“Ik weet een ding zeker: het is een hele dure hobby.”

Lucas is een van de laatsten in de rij, maar ook hij had bij een andere winkel al meer geluk. “Ik heb al wat weten te scoren bij een andere winkel”, vertelt hij. "Het is een heel dure hobby.” Voor een doos met negen pakketjes betaal je zo’n negentig euro. Iedereen staat te popelen om de nieuwe pakketjes te bemachtigen. Maar de levering laat op zich wachten en daar baalt Labyrinth-eigenaar Rob van der Velden van: "Er komen continu mensen binnenlopen om te vragen of we al iets binnen hebben en ook de telefoon staat roodgloeiend.” De eigenaar heeft wel een oplossing. “Iedereen krijgt een lootje en als we straks iets binnen hebben, krijgen die mensen voorrang op de rest. Hopelijk kunnen we iedereen straks alsnog blij maken”