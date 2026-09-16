Oncoloog Pim klaar om fietsend geld op te halen voor eigen kankeronderzoek

Vol goede moed vertrekt oncologisch chirurg Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven woensdag naar Frankrijk waar hij dit weekend de Col de la Madeleine op gaat fietsen. Samen met 500 fietsers en lopers hoopt hij geld op te halen voor het Eindhovense ziekenhuis, dat kankeronderzoek zelf moet betalen omdat ze geen academisch ziekenhuis zijn.

Als het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven onderzoek naar kanker wil doen, moeten ze dat zelf betalen. Pim Burger en drie andere oncologisch chirurgen kwamen daarom op het idee om de Col de la Madeleine in Frankrijk op te fietsen om geld om te halen. "Ik doe zelf ook mee", zegt hij woensdagochtend op NPO Radio 1. "Maar ik kan moeilijk 500 mensen vragen een berg op te gaan en zelf beneden blijven staan."

"Gepast als ik zie voor wat voor uitdagingen onze patiënten staan."

Burger is een van de sportievelingen die niet alleen de Col de la Madeleine gaat beklimmen, maar ook de Col du Glandon en de Col de la Croix-de-Fer om extra geld op te halen. "Het zijn drie forse bergen. Ik ben eigenlijk een loper dus het is zeker een uitdaging voor mij. Maar dat is we gepast als ik zie voor wat voor uitdagingen onze patiënten staan."

Duizenden mensen beklimmen jaarlijks de Alp d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek dat betaald wordt door KWF Kankerbestrijding. "We kunnen en willen daar niet mee concurreren. Velen van ons doen daar ook aan mee", zegt de oncoloog. Het geld dat de deelnemers zaterdag ophalen gaat direct naar het Catharina Ziekenhuis voor extra onderzoek naar darmkanker, alvleesklierkanker en slokdarmkanker. Burger onderzoekt welke darmkankerpatiënten baat hebben bij hele intensieve behandelingen en bij welke patiënten dat niet zinvol is. Zijn collega-chirurg Mischa Luyer onderzoekt hoe met kunstmatige intelligentie beter voorspelt kan worden wie alvleesklierkanker gaat ontwikkelen en wie niet. "Deze groepen patiënten zitten voor een groot deel in het Catharina Ziekenhuis. Als je zulke complexe kankerzorg levert, moet je ook onderzoek doen. Dat is de enige manier om de zorg te verbeteren", zegt Burger.

"Nu al 800.000 euro opgehaald."

De teller met het tot nu toe opgehaalde bedrag is inmiddels verborgen om niet te veel te verklappen. "Vlak voor de teller verborgen werd, hadden we al 800.000 euro opgehaald. Het wordt zaterdag een verrassing wat het eindbedrag is." Waar de oncologisch chirurg ook verrast over is, is dat niet alleen medewerker, patiënten en familieleden van het Catharina Ziekenhuis meedoen. "Ook collega's uit andere ziekenhuizen en mensen die vaker naar dit soort evenementen gaan, doen mee." De deelnemers kunnen de komende dagen al toertochten en wandelingen doen rond de Franse berg. Zaterdag staat de grote tocht op het programma.