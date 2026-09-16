Onderzoek naar vliegtuigbom in Eindhoven, straten afgesloten

In Eindhoven wordt woensdag onderzoek gedaan naar een gevonden vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Meerdere straten rond de Raiffeisenstraat zijn daarom afgesloten. De bom werd op 7 september gevonden tijdens werkzaamheden op een bouwlocatie in het centrum van Eindhoven.

Sinds de vondst wordt gekeken hoe het explosief veilig kan worden verwijderd. De omgeving rond de vindplaats is door de politie en gemeente ruim afgezet.

Röntgenfoto

Woensdag zijn specialisten van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse om de bom verder te onderzoeken. Zij maken onder meer röntgenfoto’s om te bekijken hoe de bom er van binnen uitziet en in welke staat deze verkeert.

Voor het onderzoek zijn meerdere straten in de omgeving afgesloten. Politie en handhavers houden toezicht en zorgen ervoor dat niemand in het afgezette gebied komt.

Eerder dit jaar ook vliegtuigbom gevonden

Het is niet de eerste keer dit jaar dat in Eindhoven een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt aangetroffen. In juni werd bij werkzaamheden onder het Stationsplein ook een Britse vliegtuigbom gevonden.

Voor de ruiming van dat explosief werd een deel van het Eindhovense centrum afgesloten. De bom werd uiteindelijk veilig opgegraven en naar een locatie buiten de stad vervoerd om daar gecontroleerd tot ontploffing te worden gebracht.