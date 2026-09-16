Nazigroet van student TU/e in volle collegezaal mondt uit in vechtpartij

Een student van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft woensdagochtend in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen gemaakt richting medestudenten. Ook bracht de student de nazigroet. Studiegenoten grepen in en zouden op de vuist zijn gegaan met de mannelijke student.

Het incident gebeurde woensdagochtend vlak voor het begin het college Calculus van eerstejaars studenten van de opleiding Electrical Engineering. De TU/e spreekt van een 'ernstig verontrustend incident'. De beveiliging van de universiteit moest de vechtersbazen uit elkaar halen.

Het college werd nog voor de start afgelast. De student die de Hitlergroet zou hebben gemaakt, is de zaal uit gevlucht. "Als College van Bestuur willen we volledig helder zijn dat dit soort gedrag onacceptabel is", zegt een woordvoerder van de TU/e.

De politie en de TU/e onderzoeken de zaak. Zij zijn nog op zoek naar de man. "Op basis van de uitkomst zullen we passende maatregelen nemen", laat de TU/e weten.