Drugsconflict tussen rivaliserende bendes: welke rol speelde Kevin H. (27)?

Welke rol speelde Kevin H. (27) uit Dinteloord in de reeks ontvoeringen, gijzelingen en bedreigingen in de West-Brabantse drugswereld in 2025? Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is zijn rol groot genoeg om negen jaar gevangenisstraf te eisen, bleek woensdag in de rechtbank in Breda.

Het begon op 21 november 2024 toen een Chinese man een busje werd ingetrokken in Etten-Leur. Hij werd meegenomen naar een loods, waar hij werd overgezet in een auto. Met de auto is hij naar een woonwagenkamp in Klundert gebracht. Daar werd hij met een ketting aan een paal vastgeketend en kreeg hij een geblindeerde duikbril op. De boodschap aan het slachtoffer was duidelijk: hij moest 1 miljoen euro aan cryptogeld betalen. Dat gebeurde niet meteen en dus werd hij drie dagen lang gegijzeld. Tot uiteindelijk een vriend van hem het geld betaalde. Wat heeft Kevin H. hiermee te maken? Volgens het OM heeft Kevin de auto naar de loods gebracht, waar de wissel van het busje naar de auto plaatsvond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe Kevin aan komt rijden, uitstapt en daarna de ontvoerde man achterin wordt gezet. Vervolgens stapt Kevin samen met een andere man weer in. “Ik herken mezelf niet in deze beelden”, zegt hij daar zelf over.

"Als je moeilijk gaat doen, knippen ze een teen af."

Dat was de eerste ontvoering, maar in januari 2025 is er weer een conflict. Kevin krijgt ruzie met een bekende van hem, Robby W., over een gestolen voorraad drugs. Een deel van die 'stash' heeft Robby thuis verstopt, een ander deel bij zijn moeder en nog een deel in de schuur van Kevin.

De rivalen van Robby pikken het niet en zij zoeken contact met Kevin. Hij wordt onder druk gezet om Robby met een smoes ergens naartoe te lokken. Door wie hij onder druk is gezet, wil hij niet zeggen. “Ik noem geen namen. Ik kan alleen aangeven dat ik zover in de problemen zat, dat ik Robby belde om te komen.” Robby werd daarop ontvoerd naar een huis in Roosendaal. Daar moest hij zich uitkleden en werden zijn voeten en handen vastgebonden met tiewraps. Hij werd in zijn ribben gestompt en bedreigd met een mes: “Als je moeilijk gaat doen, knippen ze een teen af.” Volgens Kevin klopt die verklaring niet. “Er is geen geweld gebruikt richting Robby.”

"De drugs lag in de keuken onder een plint."

Uiteindelijk gaat Robby de drugs uit het huis van zijn moeder halen. Kevin gaat naar het huis van Robby. “Daar lag de drugs in de keuken onder een plint. Ik heb het daar achter vandaan gehaald en in de kofferbak van een geparkeerde auto gezet”, vertelt Kevin. Een week later wordt het broertje van Kevin ontvoerd op een parkeerplaats bij atletiekvereniging SPRINT aan de Dr. Schaepmanlaan in Breda. Dat lijkt een reactie te zijn op de twee ontvoeringen waar Kevin bij betrokken was.

"Ik wil gewoon werken en mijn leven weer opbouwen."