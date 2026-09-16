Papegaai helpt eigenaresse door drukte Efteling: 'Hij geeft mij rust'

Een papegaai die als hulpdier mee mocht naar de Efteling zorgde de afgelopen dagen voor veel reacties op sociale media. Sommige mensen zetten vraagtekens bij het meenemen van de vogel, terwijl anderen het juist bijzonder en leuk vonden om hem in het park te zien. Voor de eigenaresse draait het vooral om iets anders: de papegaai helpt haar dagelijks om met prikkels en paniek om te gaan.

Voor de eigenaresse, die liever anoniem wil blijven, kwam alle aandacht als een verrassing. De afgelopen dagen zag ze hoeveel mensen online reageerden op beelden van haar papegaai in het attractiepark. "Sommige mensen vonden het zielig, maar dat klopt niet. Hij gaat juist heel goed om met drukte", vertelt ze.

"Mijn dochter wil door de papegaai naar buiten en met mensen praten."

De grijze roodstaartpapegaai is voor haar veel meer dan een huisdier. De vrouw heeft autisme en kan in drukke situaties overprikkeld raken. De vogel helpt haar op zulke momenten rustig te blijven. "Hij zorgt ervoor dat ik geen paniekaanvallen krijg. Hij voelt mij heel goed aan. Als het niet goed gaat, wil hij bijvoorbeeld knuffelen. Hij geeft mij rust."

De eigenaresse heeft haar gevleugelde vriend nu bijna een jaar. Ze adopteerde hem en merkte al snel hoe goed de vogel haar aanvoelt en hoeveel steun hij haar geeft. Een hulphond was voor haar geen mogelijkheid, omdat ze allergisch is voor honden. Ook haar moeder ziet hoeveel verschil het dier maakt. "Mijn dochter wil door de papegaai naar buiten en met mensen praten. Mensen beginnen dan over de vogel en dat is voor haar een makkelijk en leuk onderwerp om over te praten."

"Veel mensen weten niet wat er achter zo'n filmpje schuilgaat."

Dat de papegaai mee zou gaan naar de Efteling was daarom niet zomaar een gezellig uitje. "Bij de gastenservice heb ik mij aangemeld. Ze zeiden dat de papegaai wel in de tas moet blijven. Maar ik zei dat dan de papegaai niet zijn werk kan doen. Dus toen hebben ze gezegd dat hij naar buiten mag, maar niet in attracties", vertelt ze. Haar moeder vult aan: "Het is logisch dat je een papegaai niet los meeneemt in de Droomvlucht, haha."

De papegaai die als hulpdier mee mocht naar de Efteling (foto: van de eigenaresse).

De woordvoerder van de Efteling bevestigt dat verhaal. "Het is belangrijk dat iedereen een onbezorgde dag in de Efteling kan beleven, daarom hebben we na uitgebreid overleg besloten om deze mevrouw toestemming te geven." De moeder is tevreden over hoe de Efteling met de situatie is omgegaan. Volgens de eigenaresse is de papegaai bovendien gewend om mee op pad te gaan. Eerder ging hij onder meer mee naar een markt in Zoutelande, een dinopark in Duitsland en naar prikkelarme kermissen. "Veel mensen weten niet wat er achter zo'n filmpje schuilgaat", zegt ze. "Voor mij is hij niet zomaar een huisdier."

Efteling herziet beleid voor hulpdieren De Efteling laat woensdag aan Omroep Brabant weten dat tot nu toe alleen hulphonden binnen het bestaande beleid zijn toegelaten. Het verzoek om een papegaai als hulpdier mee te nemen, was voor het attractiepark nieuw. De Efteling is van plan het beleid voor hulpdieren te herzien. Volgens het park stond dat al op de planning en staat dat los van dit specifieke verzoek. "We willen een toegankelijke plek zijn, dus we herzien ons beleid eens in de zoveel tijd", laat de woordvoerder weten.