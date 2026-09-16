Zeg Rijkswaterstaat, mag een militaire vrachtwagen de Merwedebrug A27 over?

'Tonnie On Tour' zag het woensdagmiddag met eigen ogen gebeuren: een militaire vrachtwagen die over de Merwedebrug reed. En dat terwijl de brug al twee maanden dicht is voor vrachtwagens. Tonnie is zelfbenoemd weginspecteur en al vele jaren fan van de Merwedebrug. Mag dit, vroeg Tonnie aan zijn 1600 volgers op X?

In zijn bericht vraagt Tonnie, die de Merwedebrug als hobby omarmt heeft , aan Rijkswaterstaat of het vrachtwagenverbod ook geldt voor militaire vrachtwagens. "Of valt deze categorie onder een uitzondering?", vraagt hij zich af. Rijkswaterstaat heeft woensdagmiddag nog niet naar Tonnie gereageerd.

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Waarom is de brug dicht? Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de brug tussen Brabant en Zuid-Holland omdat die verzwakt is. Het staal is minder sterk dan eerder gedacht. Daarom kunnen de stalen platen, waaruit de boog is opgebouwd, onder hoge druk gaan vervormen.

Door vrachtverkeer te weren, moet de belasting van de brug afnemen. Het verbod geldt voor alle vrachtauto’s en voertuigen van boven de 3,5 ton. Voor lijnbussen en hulpdiensten is een uitzondering gemaakt. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig 'om de bereikbaarheid van de regio te behouden'.

Waarschuwingsborden en boetes

Begin augustus plaatste Rijkswaterstaat waarschuwingsborden in tien verschillende talen bij grensovergangen om buitenlandse vrachtwagenchauffeurs te wijzen op het verbod.

Nederlandse vrachtwagens die over de Merwedebrug rijden kregen na de overtreden thuis een boete op de mat. Een bon uitschrijven voor buitenlandse vrachtwagens is alleen wat complexer. Dat kan alleen als ze door politie of boa's langs de weg worden gezet. Daarom werden er de afgelopen weken speciale handhavingsacties georganiseerd om bestuurders die het vrachtwagenverbod negeerde toch te kunnen bekeuren.

Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.