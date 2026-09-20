Lieke Nooijen moet veel pijn lijden op jacht naar WK-medaille(s)
Na een val vorige maand dreigde een sleutelbeenbreuk een streep door de WK-plannen van Lieke Nooijen te zetten. De 25-jarige Deurnese revalideerde opvallend snel en voelt zich fit om vanaf zondag in Canada te knallen. Een WK waarin ze op jacht gaat naar een individuele medaille en goud voor landgenoot Demi Vollering. “Soms vraag ik me weleens af wat ik aan het doen ben, maar het wordt hopelijk beloond met een mooi resultaat.”
Ze lag op de grond na een val in de eerste etappe van de Tour of Britain en direct voelde ze dat het niet goed was. Een dag nadat door de arts een sleutelbeenbreuk werd geconstateerd, ging Nooijen onder het mes.
Nooijen heeft zich na haar operatie heel erg snel klaargestoomd voor het WK. In overleg met haar ploeg, de medische staf en de bond kreeg ze de ruimte om stap voor stap terug te keren en te kijken wat mogelijk was.
Inmiddels voelt ze zich fit en mag ze weer koersen. “Ik ben in een rap tempo teruggekeerd na mijn operatie, maar wel op een goede wijze. De laatste trainingen waren pijnvrij, dat geeft vertrouwen.”
Kandidaat van het podium
Zondag wordt Nooijen in het Canadese Montréal bij de tijdrit door velen gezien als een kandidaat voor het podium. Niet voor niets, want tijdens de Tour de France Femmes maakte ze indruk met een tweede plaats in de tijdrit. “Al weet ik niet precies waar ik sta, zoveel tijdritten zijn er niet. Bovendien is iedere tijdrit anders. Maar ik bereid me zo goed mogelijk voor en wil in Canada keihard strijden voor een resultaat.”
Specialiteit van Nooijen
De tijdrit is een specialiteit van Nooijen, maar het is niet iets waar ze altijd erg van geniet. “Je moet de rit goed in kunnen delen en heel lang met pijn kunnen rijden. Dat is echt niet altijd lekker, maar na de finish geeft het een voldaan gevoel. Het is een kwestie van ervaring opdoen en natuurlijk heb je power nodig.”
Na de tijdrit van zondag gaat ze zich voorbereiden op de wegrace op zaterdag 26 september. Het doel is duidelijk: teamgenote Demi Vollering helpen in haar jacht op de wereldtitel. “De taken zijn duidelijk en ieder teamlid staat daarachter. Als we met ons sterke team voor Demi werken, dan is dat de grootste kans om goud mee terug naar Nederland te nemen.”
Hoge verwachtingen
De hoge verwachtingen rondom de renster van Team Visma | Lease a Bike is het gevolg van een uitstekend seizoen. De Deurnese die volgende maand in Vlierden gaat wonen, won de Nederlandse titel op de weg, werd tweede in de tijdrit van de Tour en derde bij de klassieker Dwars door Vlaanderen. “Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst. De komende jaren wil ik me verder ontwikkelen, maar het belangrijkste is dat ik plezier blijf houden in de sport.”