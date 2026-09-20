Lieke Nooijen moet veel pijn lijden op jacht naar WK-medaille(s)

Na een val vorige maand dreigde een sleutelbeenbreuk een streep door de WK-plannen van Lieke Nooijen te zetten. De 25-jarige Deurnese revalideerde opvallend snel en voelt zich fit om vanaf zondag in Canada te knallen. Een WK waarin ze op jacht gaat naar een individuele medaille en goud voor landgenoot Demi Vollering. “Soms vraag ik me weleens af wat ik aan het doen ben, maar het wordt hopelijk beloond met een mooi resultaat.”

Ze lag op de grond na een val in de eerste etappe van de Tour of Britain en direct voelde ze dat het niet goed was. Een dag nadat door de arts een sleutelbeenbreuk werd geconstateerd, ging Nooijen onder het mes. Nooijen heeft zich na haar operatie heel erg snel klaargestoomd voor het WK. In overleg met haar ploeg, de medische staf en de bond kreeg ze de ruimte om stap voor stap terug te keren en te kijken wat mogelijk was.

Inmiddels voelt ze zich fit en mag ze weer koersen. “Ik ben in een rap tempo teruggekeerd na mijn operatie, maar wel op een goede wijze. De laatste trainingen waren pijnvrij, dat geeft vertrouwen.” Kandidaat van het podium

Zondag wordt Nooijen in het Canadese Montréal bij de tijdrit door velen gezien als een kandidaat voor het podium. Niet voor niets, want tijdens de Tour de France Femmes maakte ze indruk met een tweede plaats in de tijdrit. “Al weet ik niet precies waar ik sta, zoveel tijdritten zijn er niet. Bovendien is iedere tijdrit anders. Maar ik bereid me zo goed mogelijk voor en wil in Canada keihard strijden voor een resultaat.”