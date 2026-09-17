Man nog altijd in ziekenhuis na val uit hoogwerker door hoornaars

De man die woensdagmiddag negen meter naar beneden sprong na een aanval van Aziatische hoornaars in Vught, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Dat laat het boomverzorgingsbedrijf waar de man werkt, Idverde, donderdag weten aan Omroep Brabant. Hij heeft meerdere botbreuken opgelopen en is gestoken door de hoornaars.

De man was woensdagmiddag rond één uur voor de gemeente Vught bomen aan het snoeien aan de Sint Elisabethstraat. Hij was op negen meter hoogte in een hoogwerker bezig toen hij op een nest van de geelpoothoornaar stuitte, zoals de Aziatische hoornaar tegenwoordig wordt genoemd. De hoornaars vielen de man aan, waarna hij uit de hoogwerker naar beneden is gesprongen .

"Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij diverse botbreuken heeft opgelopen. Momenteel wordt hij verder onderzocht en behandeld", laat het bedrijf met een kantoor in Den Bosch weten. Ook is hij gestoken door de geelpoothoornaars. Idverde zegt de man en zijn familie te steunen.

Nest vernietigd

De gemeente Vught laat donderdag weten dat zij niet wist dat er een hoornaarsnest in de boom zat. Na de aanval is het nest direct uit de boom gehaald en vernietigd. Dat gebeurt met een speciale techniek waarbij de inhoud van het nest wordt bevroren en vervolgens wordt opgezogen. Daarna wordt het nest vernietigd. "Zo lopen we niet het risico dat het nog eens misgaat", zegt een gemeentewoordvoerder.