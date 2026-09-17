Wethouder over debat asielopvang Engelen: 'Verbinding herstellen in dorp'

Wethouder Pieter Paul Slikker (PRO Den Bosch) kijkt positief terug op het debat van woensdag over de mogelijke asielopvang in Engelen. "De Bossche politiek heeft laten zien dat ze het serieus nemen en dat ze staan voor kwaliteit van opvang, verbinding in het dorp en veiligheid voor omwonenden en ondernemers. Er moeten harde afspraken gemaakt worden."

Het debat van woensdag ging niet over of er wel of niet een asielopvang in Engelen komt. Wel over negentien moties met voorwaarden en kritiekpunten, die het stadsbestuur mee moet nemen in het besluit en in afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Slikker keek in zekere zin uit naar het debat, 'omdat het een belangrijk moment is waarin de democratie zich moet uitspreken'. "We hebben de afgelopen tijd best een ingrijpende periode meegemaakt. In die maanden hebben we zeer intensief overleg gehad met inwoners en ondernemers uit Engelen", vertelt hij. De afgelopen maanden maakte de mogelijke komst van de opvang veel los in het dorp. En of de opvang er wel of niet komt, Slikker zegt dat de verbinding in het dorp sowieso moet herstellen. "Daar voelen wij ons ook medeverantwoordelijk voor. Mensen moeten dat natuurlijk onderling doen, maar wij moeten en willen dat wel ondersteunen."

Wethouder snapt zorgen van bewoners

Slikker snapt de zorgen van sommige bewoners goed. "Zeker als je heel bezorgd bent over je eigen veiligheid of die van mensen waar je van houdt. We hebben laten zien dat er harde afspraken gemaakt moeten worden en dat zo'n locatie ook kan afschalen of dicht kan als het niet goed gaat. Maar ik snap ook dondersgoed dat mensen zeggen: eerst zien, dan geloven." Daarnaast ging het in het debat ook over de kwaliteit van de opvang. "Dus het pand en de begeleiding. De verbinding tussen de omgeving en de jongeren die op die locatie komen wonen. Het kwam allemaal voorbij en ik denk dat het goed was." Jongeren betrekken bij overleg

Een aantal voorstellen gingen over jongeren. "Eentje over dat we jongeren uit het dorp goed moeten betrekken bij het overleg over het toekomstige leefbaarheidsplan. En de tweede zorg gaat over de kinderen die straks in de opvang zitten. Dat we daar ook mee kunnen praten over hoe zij naar veiligheid en verbinding kijken en wat zij nodig hebben. Beide punten zijn terecht." Volgens Slikker moet je wel een extra stap zetten om deze jongeren aan tafel te krijgen. "Dat vinden we belangrijk dus dat doen we in overleg met jongerenwerk, verenigingen en mensen die zich hebben ingeschreven. Jongeren zijn over het algemeen best geïnteresseerd, maar organiseren zich op een andere manier dan de overheid en oudere generaties." Hoe gaat het nu verder?

Het besluit over de asielopvang aan de Beverspijken in Engelen ligt niet bij de gemeenteraad, maar bij de burgemeester en wethouders. De moties die zijn aangenomen worden meegenomen in de afspraken met het COA. Daarna begint het proces rondom het verlenen van de vergunning. En dan kan er nog bezwaar gemaakt worden tot aan de hoogste rechter. Het hele proces kan zomaar nog een jaar duren. Lees hier al onze verhalen over de asielopvang in Engelen.