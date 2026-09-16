Gemeente moet asielopvang Engelen sluiten als afspraken geschonden worden

Als de asielopvang in Engelen er komt moet de gemeente die tussentijds kunnen sluiten als afspraken niet nagekomen worden. Woensdagavond werd in de gemeenteraad van Den Bosch opnieuw gesproken over de opvang van vijftig minderjarige asielzoekers. Duidelijk werd dat er zorgen zijn over de leefbaarheid in Engelen en of de beoogde opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers wel geschikt is. Maar er zijn ook zorgen over de veiligheid van jonge vluchtelingen.

Bekladdingen, demonstraties en een explosie: de mogelijke komst van een asielopvang in Engelen maakt al maanden veel los. Dat er spanning rondom de beoogde opvang hangt, wordt ook voorafgaand aan de raadsvergadering duidelijk. Beveiligers zijn ingevlogen en een vluchtroute voor de raadsleden wordt besproken voor als het uit de hand loopt.

Het ging niet over het wel of niet doorgaan van de asielopvang. Raadsleden bespraken urenlang negentien moties met voorwaarden en kritiekpunten, die het stadsbestuur mee moet nemen in het besluit en in afspraken met het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).

Wat zijn de zorgen?

Er zijn zorgen over de leefbaarheid in Engelen. "Wat Engelen sterk maakte, is beschadigd, het gevoel van 'wij' is weg", zei het CDA. "Engelen moet hier samen beter uitkomen." Zo wil D66 dat jongeren uit Engelen, de wijk De Kruiskamp en Bokhoven meer worden betrokken bij de plannen.

Of de locatie geschikt is voor jonge vluchtelingen én voor de omwonenden was een ander punt van discussie. "Opvang ja, maar dan wel goed", zei Leefbaar 's-Hertogenbosch. Minderjarigen kun je niet opvangen in een "bedrijfspand", vindt de partij. "Kleinschaligheid en huiselijke rust zijn belangrijk voor jongeren die vaak traumatische ervaringen hebben meegemaakt."

De VVD noemt bedrijventerrein de Beverspijken geen ideale locatie, maar de partij vindt ook dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. "Wij wuiven de zorgen van omwonenden en bedrijven niet weg. Het is belangrijk dat er goed wordt gecontroleerd of afspraken worden nagekomen. Vertrouwen is goed, controleren is beter."