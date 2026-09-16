Gemeente moet asielopvang Engelen sluiten als afspraken geschonden worden
Als de asielopvang in Engelen er komt moet de gemeente die tussentijds kunnen sluiten als afspraken niet nagekomen worden. Woensdagavond werd in de gemeenteraad van Den Bosch opnieuw gesproken over de opvang van vijftig minderjarige asielzoekers. Duidelijk werd dat er zorgen zijn over de leefbaarheid in Engelen en of de beoogde opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers wel geschikt is. Maar er zijn ook zorgen over de veiligheid van jonge vluchtelingen.
Bekladdingen, demonstraties en een explosie: de mogelijke komst van een asielopvang in Engelen maakt al maanden veel los. Dat er spanning rondom de beoogde opvang hangt, wordt ook voorafgaand aan de raadsvergadering duidelijk. Beveiligers zijn ingevlogen en een vluchtroute voor de raadsleden wordt besproken voor als het uit de hand loopt.
Het ging niet over het wel of niet doorgaan van de asielopvang. Raadsleden bespraken urenlang negentien moties met voorwaarden en kritiekpunten, die het stadsbestuur mee moet nemen in het besluit en in afspraken met het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).
Wat zijn de zorgen?
Er zijn zorgen over de leefbaarheid in Engelen. "Wat Engelen sterk maakte, is beschadigd, het gevoel van 'wij' is weg", zei het CDA. "Engelen moet hier samen beter uitkomen." Zo wil D66 dat jongeren uit Engelen, de wijk De Kruiskamp en Bokhoven meer worden betrokken bij de plannen.
Of de locatie geschikt is voor jonge vluchtelingen én voor de omwonenden was een ander punt van discussie. "Opvang ja, maar dan wel goed", zei Leefbaar 's-Hertogenbosch. Minderjarigen kun je niet opvangen in een "bedrijfspand", vindt de partij. "Kleinschaligheid en huiselijke rust zijn belangrijk voor jongeren die vaak traumatische ervaringen hebben meegemaakt."
De VVD noemt bedrijventerrein de Beverspijken geen ideale locatie, maar de partij vindt ook dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. "Wij wuiven de zorgen van omwonenden en bedrijven niet weg. Het is belangrijk dat er goed wordt gecontroleerd of afspraken worden nagekomen. Vertrouwen is goed, controleren is beter."
De Partij voor de Dieren vindt dat er ook aandacht moet zijn voor de veiligheid van de jonge vluchtelingen. "Wij moeten zorgen voor de veiligheid en een eerlijke kans voor de vluchtelingkinderen."
De PVV komt, zoals verwacht, met anti-azc geluid: "In onze gemeente willen we helemaal geen asielopvang." Samen met Leefbaar 's-Hertogenbosch, Gewoon Ge-dreven en Forum voor Democratie wil de PVV de opvang tegenhouden.
Wat is er afgesproken?
Dat tegenhouden is niet gelukt, daar was geen meerderheid voor in de Bossche raad. Ook het plan van Leefbaar om de vijftig jonge asielzoekers in huizen door de hele gemeente onder te brengen, heeft het niet gehaald.
De burgemeester en wethouder moeten wel aan de slag met de leefbaarheid in Engelen, Bokhoven en Kruiskamp. Zo moet het plan voor een dorpshuis versneld worden en lokale verenigingen en initiatieven ondersteund worden. Daarnaast is afgesproken dat jongeren betrokken moeten worden bij de opvang.
Ook komt er aandacht voor de veiligheid van de jonge vluchtelingen. En er moet een onderzoek komen of de veiligheid en gezondheid van de minderjarige asielzoekers wel voldoende gegarandeerd kan worden.
Verder is afgesproken dat de opvang tussentijds beëindigd kan worden als afspraken niet nagekomen worden.. Ook een automatische verlening van de opvang moet uit het contract met het COA.
Hoe nu verder met de beoogde asielopvang?
Ondanks duidelijke weerstand in Engelen wijst alles erop dat de asielopvang aan de Beverspijken er gewoon gaat komen. Het stadsbestuur vindt de locatie geschikt. Het is aan de burgemeester en wethouders om een besluit te nemen. Dat besluit ligt dus niet bij de gemeenteraad.
De moties die zijn aangenomen worden meegenomen in de afspraken met het COA. Hierna begint het proces rondom het verlenen van de vergunning. Daarna is het aan de burgemeester en wethouders om een besluit te nemen.
En dan zijn we er nog niet. Dan kan er nog bezwaar gemaakt worden tot de hoogste rechter. Waarschijnlijk gaat dat dat hele proces nog een jaar duren.
Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.