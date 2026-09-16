LIVE | Alle ogen op raad Den Bosch bij debat over asielopvang Engelen

20:05

De Partij voor de Dieren wil dat er in het plan voor de opvang in Engelen niet alleen aandacht is voor de omgeving, maar ook voor de veiligheid van de jonge vluchtelingen zelf.

Fractievoorzitter Eileen Samshuijzen vertelt dat de partij op bezoek is geweest bij een andere opvanglocatie. “Het is hartverscheurend wat deze jongeren hebben meegemaakt.”

Volgens de partij moeten de ervaringen van de jongeren worden meegenomen in het leefbaarheidsplan. Er moet volgens Samshuijzen ruimte zijn voor een veilige plek en een eerlijke kans voor deze kinderen.

“Deze kinderen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt in hun thuisland en tijdens hun reis hiernaartoe. We moeten ze veiligheid en barmhartigheid geven.”