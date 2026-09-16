LIVE | Alle ogen op raad Den Bosch bij debat over asielopvang Engelen
De gemeenteraad van Den Bosch praat vanavond opnieuw over de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Engelen. Politieke partijen stemmen niet over het voorstel, maar kunnen wel hun meningen over het plan meegeven aan het college. In dit liveblog kan je de vergadering volgen.
Liveblog
Partij voor de Dieren wil extra aandacht voor veiligheid jonge vluchtelingen
De Partij voor de Dieren wil dat er in het plan voor de opvang in Engelen niet alleen aandacht is voor de omgeving, maar ook voor de veiligheid van de jonge vluchtelingen zelf.
Fractievoorzitter Eileen Samshuijzen vertelt dat de partij op bezoek is geweest bij een andere opvanglocatie. “Het is hartverscheurend wat deze jongeren hebben meegemaakt.”
Volgens de partij moeten de ervaringen van de jongeren worden meegenomen in het leefbaarheidsplan. Er moet volgens Samshuijzen ruimte zijn voor een veilige plek en een eerlijke kans voor deze kinderen.
“Deze kinderen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt in hun thuisland en tijdens hun reis hiernaartoe. We moeten ze veiligheid en barmhartigheid geven.”
PVV wil helemaal geen opvang van amv'ers in Den Bosch
De PVV wil dat er helemaal geen opvang komt voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Engelen. Fractievoorzitter Alexander van Hattem zegt dat vooral geluisterd moet worden naar de inwoners van het dorp. “Die hebben gezegd dat ze geen amv willen. Wat ons betreft komt die er niet. Nergens in de gemeente.”
De partij noemt het plan van het college een slecht plan en vindt dat de locatie ongeschikt is. Samen met Leefbaar ’s-Hertogenbosch, Gewoon Ge-dreven en Forum voor Democratie dient de PVV een motie in om de opvang niet mogelijk te maken.
Daarnaast wil de PVV dat Den Bosch bij de provincie aangeeft geen asielzoekers meer te willen opvangen. Ook heeft de partij moties aangekondigd over de geschiktheid van de locatie en de beschikbaarheid van politiecapaciteit.
CDA noemt het een dilemma
Het CDA spreekt van een dilemma rondom de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Engelen. Fractievoorzitter Robert Rademakers zegt dat jonge mensen die vluchten een veilige plek verdienen, maar dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft richting de inwoners van Engelen.
Volgens het CDA voldoet de locatie op dit moment 'maar net' aan de voorwaarden. De partij wil daarom extra aandacht voor onder meer een veilige fietsroute, het Engelenmeer en betrouwbaar openbaar vervoer.
Het CDA dient samen met Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Gewoon Gedreven een motie in waarin wordt gevraagd om vooraf duidelijke afspraken te maken over wat er gebeurt als het COA zich niet aan de afspraken houdt
Daarnaast wil het CDA samen met inwoners werken aan herstel van de sociale samenhang in Engelen. Volgens Rademakers is het belangrijk dat het dorp weer één geheel wordt. Denk aan steun aan verenigingen.
Alexander van Hattem van de PVV noemt dit wat kruimels geven aan Engelen. Er klinkt gejuich uit de meekijkzaal. Burgemeester Jack Mikkers roept op tot rust.
Debat over opvang in Engelen gaat beginnen
Er is net gestemd om door te gaan met het experiment om door te gaan met het kleine nieuwe stembiljet. Nu dit is afgerond gaat het raad nu praten over de opvang in Engelen.
Hier kan je live de vergadering meekijken
Publieke tribune zit zo goed als vol, de kijkzaal heeft nog genoeg plek
Hoe zal het debat over de opvang gaan
Het college van Den Bosch wil dat het COA het pand aan De Beverspijken 2 gaat gebruiken voor de opvang van vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het gaat om jongeren van 15 tot 18 jaar die maximaal vijftien jaar op deze plek kunnen verblijven.
Volgens het college is de locatie geschikt en voldoet deze aan de eerder afgesproken voorwaarden, zoals onderwijs, medische zorg, begeleiding en veiligheid. De jongeren krijgen begeleiding van COA-medewerkers en er is 24 uur per dag personeel aanwezig op de locatie.
De gemeenteraad kan vanavond wensen en bedenkingen meegeven via moties. In totaal zijn negentien moties ingediend over de geplande opvang in Engelen. Elke partij zal straks zijn visie geven over de plannen. Later op de avond wordt er over de moties gestemd.
De aangenomen moties worden meegenomen voordat het college een definitief besluit neemt. Het wel of niet laten komen van deze opvang is een besluit wat het college van burgemeester en wethouders neemt. De beslissing ligt dus niet bij de gemeenteraad.
Opvang Engelen later in de vergadering
Het debat over de opvang begint niet om zeven uur. Eerst zijn er nog zeven andere agendapunten. Een van die agendapunten is bijvoorbeeld de installatie van een nieuw raadslid. Maar ook een zogenoemd licht bespreekstuk zoals het kleine stembiljet. De vergadering begint met een vragenhalfuurtje.
Meer beveiliging rond het stadhuis
Dat er veel spanning rondom de opvang hangt wordt ook voorafgaand aan de raadsvergadering duidelijk. Beveiligers zijn ingevlogen en een vluchtroute voor de raadsleden wordt besproken voor als het uit de hand loopt. De sfeer buiten is gemoedelijk.
Demonstratie voor het gemeentehuis
Er is buiten een demonstratie tegen de plannen van de opvang. Er staan 50 stoelen voor het stadhuis. Op de stoelen staan bordjes met teksten vol met argumenten waarom de opvang er niet zou moeten komen. Er staan honderd mensen buiten. Het zijn leden van onder andere Defend Den Bosch en inwoners van Engelen die buiten staan.
Het lijkt erop dat er binnen genoeg plek is voor alle toehoorders. In de raadzaal is plek voor 50 man publiek. Maar er is ook een zaal met een scherm. Daar is plek voor 250 mensen. De vergadering begint om zeven uur.
Hier gaat het over
Wil je preciezer weten waar de gemeenteraad over vergadert? Dat kan je hier lezen.
De afgelopen maanden was er regelmatig protest tegen de opvang. Ook werden er huizen in het dorp Engelen beklad. Wil je nog even teruglezen hoe het de afgelopen tijd ging in Engelen? Dat kan je hier lezen.