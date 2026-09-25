Mara (8) na misbruik Benno L.: 'Ik werd bang van papa's van vriendinnen'

“Het was alleen maar huilen. Ik hoefde haar handdoek maar te pakken en dan begon het al.” Verdrietig kijkt Anja terug op de tientallen ritjes naar Sint-Michielsgestel, naar het zwembad waar haar 8-jarige dochter Mara* les kreeg van Benno L. Een jaar later bleek Mara een van de tientallen misbruikslachtoffer van de Bossche zwemleraar. Ineens werd duidelijk waarom de angsten van Mara steeds erger werden.

Al voor ze naar zwemlessen ging, ging Mara naar speltherapie voor verlatingsangst. Voor haar watervrees kwam ze bij de Bossche zwemleraar terecht, omdat hij daarin gespecialiseerd was. Moeder Anja dacht dat het huilen onderweg naar zwemles met deze angsten te maken had. "Als ze binnenkwam en de andere kinderen zag dan hield het huilen op dus ik dacht dat het alleen met het naar zwemles toe gaan was." Mara's angsten werden erger, niet alleen in het zwembad. Zo durfde ze thuis niet alleen naar de wc, alleen te douchen en alleen te gaan slapen. "Ik werd ook bang voor papa's van mijn vriendinnetjes en sommige jongetjes, want ik dacht dat die hetzelfde zouden doen als mijn zwemleraar", vertelt Mara in de Omroep Brabant-podcast Benno L. zat aan mijn Kind.

Wil je het hele verhaal van Mara horen? Luister hieronder naar de podcast Benno L. zat aan mijn Kind:

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Anja en haar man waren alert en vonden het vreemd dat Mara's angsten steeds erger werden. Toch dachten ze niet meteen aan misbruik. "Als we haar naar de angsten vroegen, had ze overal een antwoord op. Bijvoorbeeld dat het te donker was."

Signalen die mogelijk wijzen op kindermisbruik Volgens Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychologie, zijn angsten van kinderen om dingen alleen te doen signalen dat er mogelijk sprake is van kindermisbruik. "Ook als ze nachtmerries hebben en aankloppen bij de ouders, niet meer eten of ineens meer of minder bedplassen, zou er iets aan de hand kunnen zijn", zegt Bogaerts. Toch is het vaak moeilijk om de vinger op kindermisbruik te leggen, omdat er ook tal van andere zaken kunnen spelen. "Het laatste wat je als ouder denkt als je je kind in handen geeft van een volwassene die je vertrouwt, is dat diegene je kind misbruikt."

Toen in 2009 het misbruik tijdens de zwemlessen aan het licht kwam, werd duidelijk waarom Mara al die jaren haar mond hield. "Benno zei dat de politie kwam als ik ons geheim doorvertelde en dat ik dan naar de gevangenis moest", vertelt het inmiddels 25-jarige slachtoffer. "Ik was acht jaar en wist wat een geheim was. Een geheim mag je niet vertellen dus dan vertel je het op die leeftijd niet."

Slachtoffers houden misbruik soms jarenlang voor zichzelf Volgens hoogleraar forensische psychologie Bogaerts is het niet gek dat jonge slachtoffers het misbruik soms jaren voor zich houden. "Er is zoiets als uitgestelde traumabewustwording. Het duurt wel even voordat kinderen tegen zichzelf kunnen en durven zeggen: wat hier gebeurt, is niet oké." Dat komt met name, omdat jonge kinderen nog niet volledig in hun seksuele ontwikkeling zitten. "Als het over seksualiteit en intimiteit gaat, hebben kinderen daar geen taal voor", zegt Bogaerts. Ook kunnen kinderen in een ontkenningsfase komen. Deze ontkenning komt mede door een loyaliteitsgevoel naar de dader, ziet de hoogleraar. "De persoon die ik vertrouw en mij helpt, doet vreselijke dingen. Kinderen kunnen dat niet rijmen en weten niet wat hen overkomt."

*Mara is vanwege privacyredenen een gefingeerde naam. De echte naam is bekend bij de redactie. Bekijk hier al onze verhalen over Benno L.