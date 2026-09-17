Fem van Empel maakt comeback: ‘Bovenal wil ik er veel plezier aan beleven’

Fem van Empel keert terug in het wielrennen. De 24-jarige wielrenster uit Den Dungen gaat aan de slag bij de Franse ploeg FDJ-Suez. Haar eerste doel is een terugkeer in het veld, daarna wil ze weer de overstap maken naar de weg.

Van Empel leverde december vorig jaar haar contract in bij de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike en kondigde aan voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Ze deed dat omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen.

Nu is ze klaar voor een nieuwe start. "Ik ben klaar voor een nieuw avontuur en heb er enorm veel zin in om helemaal opnieuw te beginnen. Bovenal wil ik er veel plezier aan beleven", zegt de wielrenster.

Plezier kwijt

De wielrenster besloot in het voorjaar van 2025 al een periode niet te koersen. De wielrenster, die drie Europese en drie wereldtitels in het veldrijden veroverde, maakte in het najaar haar rentree.

Ze koos er op dat moment voor om alleen in het veld te rijden en voorlopig geen wegwedstrijden te doen. Tijdens de Koppenbergcross stapte Van Empel uit de wedstrijd en liet ze het EK aan zich voorbijgaan.

"Tijdens de Koppenbergcross gaven mijn lichaam en mijn hoofd heel duidelijk een signaal. Ik ben iemand die niet snel opgeeft, maar onbewust is daar toen al een beslissing ontstaan. Dit voelt voor mij als de juiste stap nu", zei Van Empel destijds.