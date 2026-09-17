Jumbo roept kazen terug, mogelijk niet goed gekoeld

De Veghelse supermarktketen Jumbo roept donderdagavond verschillende kaassoorten terug. De producten zijn mogelijk een tijd niet goed gekoeld geweest. Het gaat om burrata, ricotta en drie soorten mozzarella van het huismerk.

Het gaat om Jumbo Mozzarella met houdbaarheidsdatum van 5 oktober, Jumbo Mozzarella Mini van 8 oktober en de Jumbo Mozzarella Maxi van 5 oktober.

De houdbaarheidsdatum van de producten kan niet worden gegarandeerd. Jumbo waarschuwt om de kazen niet te eten en ze terug te brengen naar de winkel.

Bij de Jumbo Ricotta gaat het om het product met een houdbaarheidsdatum van 13 oktober en de Jumbo Burrata die goed is tot en met 8 oktober.

De supermarktketen geeft aan de terugroepactie vervelend te vinden voor haar klanten. "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt."

Klanten die het product gekocht hebben, kunnen dit terugbrengen naar de supermarkt en krijgen het aankoopbedrag terug. Een bonnetje is hierbij niet nodig.

Niet de eerste keer

Begin deze maand riep Jumbo al hun lepelkaasje en kaasplateau verrassend uit voorzorg terug, omdat deze mogelijk listeriabacteriën bevat. En ook de brie en gorgonzola werden in augustus om die reden teruggeroepen.

De listeriabacterie komt voornamelijk voor op langdurig gekoelde producten die vervolgens zonder verhitting worden gegeten. Bij zwangere vrouwen kan een infectie met listeria leiden tot een miskraam. Ook ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico.