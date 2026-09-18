Gouden herfstweek op komst na bewolkt weekend

Na het weekend staat ons een prachtig najaarsweer te wachten. Maar voordat het zover is, moeten we eerst een grijs en wisselvallig weekend door. Geen zorgen: ook het zonnetje laat zich dan af en toe even zien.

Dat vertelt Floris Lafeber van Weerplaza vrijdagochtend in radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Vrijdag is het een droge dag met flink wat ruimte voor de zon, op een enkel buitje na in de ochtend. "Het is overwegend helder in de provincie", vertelt weerman Lafeber. "Er staat weinig wind uit het zuidwesten, maar die wind trekt in de loop van de middag wel iets aan. Met temperaturen tussen de 18 en 20 graden is het helemaal niet verkeerd vandaag."

"Het zijn geen grote hoeveelheden, maar hou toch even de regenradar in de gaten."

Zaterdag wordt een overwegend droge maar wel grijze dag. "De zon komt er af en toe bij maar voor de rest heeft bewolking de overhand. Met name in het westen kan er regen of motregen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar hou toch even de regenradar in de gaten." Het wordt aardig warm. "Zo'n 21 graden, en lokaal kan het zelfs 23 graden worden. Een herfstachtige dag met hoge temperaturen dus."

"Er is flink wat zonneschijn overdag met misschien wat nevel en mistbanken tijdens de ochtenduren."

Ook zondag blijft de temperatuur met zo'n 19 of 20 graden aangenaam, maar er trekken wel veel buien over. "Zondagochtend wordt behoorlijk nat", voorspelt de weerman. "In de middag wordt het vanuit het noorden droger en krijgen we veel zon." Dat is de opmaat naar het weer van volgende week. "Er staat prachtig najaarsweer op ons te wachten", belooft Lafeber. "Er is flink wat zonneschijn overdag met misschien wat nevel en mistbanken tijdens de ochtenduren. Van maandag tot en met misschien wel vrijdag blijft het droog en kan de temperatuur oplopen tot meer dan 20 graden." Volgend weekend lijkt de kans op buien toe te nemen. "Maar volgende week ziet er echt heel goed uit. Lekker weer om naar buiten te gaan en een heerlijke wandeling te maken in de bossen."