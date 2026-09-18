Oekraïense regio nodigt Brabant uit om vrienden te worden

De Oekraïense regio Lviv wil bevriend raken met Brabant. Dat blijkt uit een uitnodiging die de honorair consul van Oekraïne in Nederland vrijdag overhandigde aan commissaris van de Koning Ina Adema. Lviv wil met Brabant samenwerken en denkt aan een bezoek als eerste stap naar een officiële zusterrelatie.

Lviv is een oblast, ofwel regio, in het westen van Oekraïne, tegen de grens met Polen. Net als Brabant is de regio een van de grootste tech-hubs van het land.

Samenwerking op meerdere vlakken

Het regionale parlement en de gouverneur van Lviv willen met Brabant verkennen hoe ze kunnen samenwerken op economie, onderwijs, wetenschap en cultuur. Ook een langdurige samenwerking staat mogelijk op de agenda.

"Het begint met vertrouwen", zegt honorair consul Karel Burger Dirven namens Oekraïne. Hij is ervan overtuigd dat beide regio's veel voor elkaar kunnen betekenen, te beginnen met steun en vriendschap. Breda is al officieel bevriend met de stad Lviv, in de gelijknamige regio.

3 miljoen euro steun

De meerderheid van Provinciale Staten stemde onlangs in met een voorstel om Oekraïne drie jaar lang, elk jaar met 1 miljoen euro, te steunen. Met dat geld moet de provincie een grotere rol spelen bij initiatieven die Oekraïne en Oekraïners helpen. Daarnaast moet de provincie op zoek naar een Oekraïense zusterregio om mee samen te werken.

Commissaris van de Koning Ina Adema nam de uitnodiging vrijdagochtend in ontvangst. Ze bedankte de consul en beloofde persoonlijk op de brief te reageren.