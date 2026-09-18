Bosz verbaasd over werkwijze KNVB: 'Hij heeft geen belletje gehad'
Peter Bosz is blij dat Ruben van Bommel een uitnodiging heeft gehad voor het Nederlands elftal. Samen met Lutsharel Geertruida reist de buitenspeler na de wedstrijd van zondag tegen FC Twente af naar Zeist. Guus Til zit er niet bij, en de manier waarop dat gecommuniceerd is, vindt Bosz maar vreemd. Dat vertelt hij vrijdag op zijn persconferentie.
"Iedere keer als er een speler wordt geselecteerd, is dat iets moois", reageert Bosz op de selectie van Van Bommel. Het is voor de 22-jarige de eerste keer dat hij mee mag met het 'grote' Oranje. "Hij heeft zelf een belletje gehad", vertelde hij. "Ik denk dat hij wel heel erg blij was."
Samen met Geertruida is Van Bommel een van de twee PSV'ers die naar Oranje gaan. Ook Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Robin Roefs zitten bij de selectie.
Verbazing over Til
Wie er niet bij zit, is Guus Til. "Hij heeft geen belletje gehad, dat vind ik wel bijzonder. Hij is een heel WK meegeweest en moest het nu via de media lezen." Bosz laat weten überhaupt nog geen contact te hebben gehad met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. "Dat hoeft ook niet."
Voordat de interlandperiode begint, ligt de volle focus op de wedstrijd tegen FC Twente van zondag. "Voor ons is het zeker een topper", zegt Bosz. "Het is in het korte seizoen de zoveelste zware uitwedstrijd. Twente is met een goede reeks bezig, dus we kunnen aan de bak."
Sildillia geopereerd
PSV speelt in Enschede met dezelfde spelers als tegen Sparta. Kiliann Sildillia is geopereerd. "Hij kwam zonder krukken binnenlopen, dus dat is prima gegaan", zegt Bosz. Ook Sami Ouaissa, Alassane Pléa, Sam Lammers, Adamo Nagalo en Jerdy Schouten zijn afwezig in Enschede.
Bosz geeft ook een update over de status van aanvoerder Jerdy Schouten. "Hij geeft aan dat het goed gaat. Hij is ongeveer vier maanden onderweg, maar het duurt nog minimaal het dubbele."
Schouten laat nog regelmatig zijn gezicht zien op de Herdgang. "Hij is nog steeds mijn aanvoerder, dus ik gebruik hem nog steeds als er dingen zijn. Dan vraag ik: 'Loop daar eens langs.'"
Drie weken stil
Na de wedstrijd tegen FC Twente ligt PSV bijna drie weken stil door de verlengde interlandperiode. De Eindhovenaren proberen in die periode een oefenwedstrijd te organiseren. "Zo kunnen er ook een paar geblesseerden weer minuten maken, maar dat moet per speler bekeken worden." Stilzitten is volgens Bosz in ieder geval geen optie.