Bosz verbaasd over werkwijze KNVB: 'Hij heeft geen belletje gehad'

Peter Bosz is blij dat Ruben van Bommel een uitnodiging heeft gehad voor het Nederlands elftal. Samen met Lutsharel Geertruida reist de buitenspeler na de wedstrijd van zondag tegen FC Twente af naar Zeist. Guus Til zit er niet bij, en de manier waarop dat gecommuniceerd is, vindt Bosz maar vreemd. Dat vertelt hij vrijdag op zijn persconferentie.

"Iedere keer als er een speler wordt geselecteerd, is dat iets moois", reageert Bosz op de selectie van Van Bommel. Het is voor de 22-jarige de eerste keer dat hij mee mag met het 'grote' Oranje. "Hij heeft zelf een belletje gehad", vertelde hij. "Ik denk dat hij wel heel erg blij was." Samen met Geertruida is Van Bommel een van de twee PSV'ers die naar Oranje gaan. Ook Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Robin Roefs zitten bij de selectie. Verbazing over Til

Wie er niet bij zit, is Guus Til. "Hij heeft geen belletje gehad, dat vind ik wel bijzonder. Hij is een heel WK meegeweest en moest het nu via de media lezen." Bosz laat weten überhaupt nog geen contact te hebben gehad met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. "Dat hoeft ook niet."