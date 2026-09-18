PSV'er Van Bommel geselecteerd voor Oranje, ook Virgil van Dijk is er bij

Bondscoach Xavi Hernández heeft PSV'er Ruben van Bommel voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. De aanvaller zit bij de selectie voor de interlands tegen Duitsland, Servië en Griekenland in de Nations League. Ook aanvoerder Virgil van Dijk is weer geselecteerd.

Bondscoach Xavi Hernández, die in augustus werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, haalt ook Joey Veerman terug bij Oranje. De oud-speler van PSV vertrok vorige maand naar Borussia Dortmund en kreeg van Koeman geen oproep voor het afgelopen WK.

Ook PSV'er Lutsharel Geertruida zit bij de selectie. Daarnaast doen Eindhovenaar Cody Gakpo (Liverpool) en Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther (Sunderland) mee.

Honderdste interland in zicht

Bredanaar Virgil van Dijk (35) twijfelde na het WK of hij wel door wilde gaan bij het Nederlands elftal. Hij speelde tot nu toe 96 interlands en kan zich dus gaan opmaken voor zijn honderdste.

In totaal riep Xavi 26 spelers op. "We kunnen met deze groepsgrootte gericht aan de slag en alle spelers goed beoordelen", licht hij toe. Hij vindt het waardevol om de groep de komende weken, waarin hij voor het eerst intensief met hen samenwerkt, van dichtbij te leren kennen.

Programma Nations League

De interlandperiode van Oranje begint op donderdag 24 september met een wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daarna volgt op 27 september een uitwedstrijd tegen Servië en op 1 oktober een uitwedstrijd in Griekenland. Op 4 oktober speelt Oranje in het Philips Stadion tegen Servië.

In november volgen nog twee wedstrijden in de Nations League. De beste twee ploegen van de poule gaan naar de kwartfinales, die volgend jaar maart op het programma staan. Vier ploegen strijden in juni 2027 om de eindzege.