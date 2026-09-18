Vrijwilligster nam papegaai mee de Efteling in, stichting boos

Stichting Vrolijke Papegaai tikt een van haar vrijwilligers op de vingers. De vrouw nam afgelopen zaterdag haar papegaai mee naar de Efteling en liet het dier meegaan in attracties. Daarover ontstond ophef op social media. De vrouw adopteerde de papegaai bij de stichting en doet er ook vrijwilligerswerk.

Moeder en dochter doen samen vrijwilligerswerk voor de organisatie. Ze namen de papegaai vaker mee op uitjes, omdat het dier zou dienen als hulppapegaai. Dat vertelden moeder en dochter eerder aan Omroep Brabant. De dochter heeft autisme en het dier helpt haar rustig te blijven. "Hij zorgt ervoor dat ik geen paniekaanvallen krijg", zegt ze.

Geen hulpdier

Volgens de stichting is dat niet de bedoeling. De papegaai is geen officieel hulpdier, laat de organisatie weten. Ook vinden ze het niet verantwoord om het dier mee te nemen naar een pretpark en in attracties. "Het welzijn en de veiligheid van de dieren hoort altijd voorop te staan", zegt de stichting.

Ze hebben er dan ook niks mee te maken, zeggen ze. "Het meebrengen naar de Efteling, presenteren als hulpdier en meenemen in attracties is zonder onze toestemming gebeurd."

'Passende vervolgstappen'

De stichting vindt het jammer dat er zo een verkeerd beeld ontstaat van de organisatie. "Wij staan voor verantwoord omgaan met papegaaien en dierenwelzijn".

De organisatie kondigt aan "passende vervolgstappen" te nemen. Wat die stappen inhouden, is nog niet bekend.