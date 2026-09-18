Motorcrosser (13) dood na botsing met tractor, bestuurder krijgt taakstraf

Jacek G. (53) uit Wernhout krijgt een taakstraf van 180 uur voor een dodelijk ongeluk met een crossmotor in Achtmaal. Dat oordeelt de rechtbank in Breda vrijdag. Een 13-jarige jongen kwam vorig jaar november om het leven toen hij met zijn crossmotor op de uitstekende lepels van G.'s tractor knalde.

De jongen was op zaterdagochtend 29 november gaan klussen en reed rond het middaguur op zijn crossmotor terug naar huis. Als 13-jarige mocht hij daar eigenlijk niet op rijden, maar zoals vaker gebeurt in het buitengebied, werd dat oogluikend toegestaan. Lepels van de tractor

Hij nam vanaf de Goirkesstraat een zandweggetje tussen de akkers door, op weg naar de Minnelingsebrugstraat. Daar ging het mis: de jongen botste op de uitgestoken lepels van een tractor die net vanaf de akker het zandpad opreed. Hij kon de lepels, die net als bij een vorkheftruck een eind uitsteken, niet meer ontwijken en overleed door de klap.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink

G. is een Poolse seizoensarbeider. Hij was samen met twee Roemeense collega's boompjes aan het rooien met een grote tractor. Bijzonder: G. zat niet in de tractor, maar liep er met zijn collega's naast.

Route via gps

De tractor reed met gps zelfstandig een kaarsrechte lijn over de akker. De mannen begeleidden het rooien van de boompjes naast de machine, zo bleek tijdens de zitting. Ze gebruikten de zandweg steeds om te keren. Volgens de regels moet er iemand in de cabine blijven. In de praktijk helpt de bestuurder na het instellen van de gps gewoon mee op het land, zo werd verteld. De rechtbank vindt het zandpad naast de akker een openbare weg. Daarom had G. beter moeten opletten: hij had moeten kijken of er verkeer aankwam, de lepels moeten afschermen of opklappen en voorrang moeten verlenen. Luister hieronder naar de podcast over deze zaak:

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Rijbewijs blijft geldig

Dat de jongen geen rijbewijs had en zijn snelheid niet kon worden vastgesteld, doet volgens de rechtbank niets af aan de schuld van G. Ook zijn verweer dat hij al zestien jaar zo werkt en dat het nooit eerder misging, pleit hem niet vrij. G. liet de tractor zonder voorzorgsmaatregelen vanaf de akker de weg op rijden en bleef op een plek staan waar hij geen zicht had op de weg, oordeelt de rechtbank. Van iemand met zoveel ervaring met landbouwvoertuigen mag verwacht worden dat hij rekening houdt met gevaren. Hij had eerder in de cabine moeten gaan zitten of voor de tractor moeten lopen, voordat die de openbare weg op kwam. Naast de taakstraf hoeft G. zijn rijbewijs niet in te leveren, oordeelt de rechtbank. Dat mag hij dus houden.

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