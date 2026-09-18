Gestolen steur keert terug in Hank, kunstenaar bijna klaar met restauratie
Een gestolen kunstwerk dat na maanden zomaar weer uit het water opduikt: dat overkwam kunstenaar Juul Baltussen uit Hank. Zijn 11 jaar oude, 3 meter lange metalen steur verdween afgelopen zomer van de dijk, maar werd in augustus gevonden door een magneetvisser. Binnenkort keert de steur terug naar zijn vertrouwde plek op de dijk, dit keer met een extra beveiliging tegen diefstal.
Wie de werkplaats van Baltussen in Westerbeek binnenstapt, ruikt meteen de geur van oud metaal en de walm van een lasapparaat. De steur ligt al op twee bokken en de 68-jarige kunstenaar is druk bezig met lassen, schuren en slijpen. "Ze hebben die assen gewoon afgeslepen en het beeld zo van zijn sokkel gehaald", vertelt hij.
Gestolen per boot
Volgens Baltussen moesten de dieven flink hun best doen om het beeld mee te krijgen. De plek waar de steur staat, is niet te bereiken met de auto. Hij vermoedt daarom dat ze met een boot naar de steur zijn gevaren. Waarom ze juist voor dit beeld gingen, blijft onduidelijk. Voor het geld hoeven ze het in elk geval niet te doen: Baltussen schat de schrootwaarde op zo'n 30 euro.
Toch vindt Baltussen het de moeite waard om de steur te restaureren. "Er was niks mis met het beeld en hij ziet er nog goed uit", zegt hij. Hij poetste de steur flink schoon: die was ontzettend vies en rook muf, een beetje naar de waterbodem. "Ik zet hem straks nog in een blank conserveringsmiddel en dan kan hij een paar honderd jaar staan."
De kans dat het kunstwerk opnieuw wordt gestolen, is volgens de kunstenaar een stuk kleiner geworden. Aan de onderkant van de steur heeft Baltussen een uitsparing gemaakt met een GPS-tracker erin. "Dan kan ik hem altijd volgen op mijn telefoon, waar hij ook naartoe gaat."
Enorm gemist
Dat het beeld gemist werd, merkte Baltussen al snel. Twee dagen na de diefstal belde de gemeente Altena al op om te vragen of hij een nieuwe kon maken. Dat bleek toch niet nodig, want in augustus kreeg de kunstenaar een verrassend telefoontje van Gerben van der Stelt uit Werkendam. "Hij vroeg of ik de maker van de steur was. Hij zei: 'Die heb ik net gevangen.'"
Van der Stelt was pas kort bezig met magneetvissen en ving zo de steur van Baltussen op. "Ik had wel het idee dat de steur weer zou opduiken", zegt Baltussen.
Zware klus
Het was niet eenvoudig om het stalen gevaarte uit het water te trekken. De steur was vol water gelopen en de magneetvisser moest zijn vrouw erbij roepen, want alleen kreeg hij het beeld er niet uit. Het woog rond de 150 kilo, schat Baltussen.
Het kunstwerk is bijna klaar. Volgens Baltussen wil de gemeente daar opnieuw een feestelijk moment van maken, waarbij ook magneetvisser Van der Stelt wordt uitgenodigd. Wanneer het beeld terugkomt, is nog niet bekend. Baltussen hoopt vooral dat de steur zich straks weer als een vis in het water voelt op zijn sokkel op de dijk.