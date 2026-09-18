Gestolen steur teruggevonden dankzij magneetvisser: kunstwerk keert terug

Een gestolen kunstwerk dat na maanden zomaar weer uit het water opduikt: dat overkwam kunstenaar Juul Baltussen uit Hank. Zijn 11 jaar oude, 3 meter lange metalen steur verdween afgelopen zomer van de dijk, maar werd in augustus gevonden door een magneetvisser. Binnenkort keert de steur terug naar zijn vertrouwde plek op de dijk, dit keer met een extra beveiliging tegen diefstal.

Wie de werkplaats van Baltussen in Westerbeek binnenstapt, ruikt meteen de geur van oud metaal en de walm van een lasapparaat. De steur ligt al op twee bokken en de 68-jarige kunstenaar is druk bezig met lassen, schuren en slijpen. "Ze hebben die assen gewoon afgeslepen en het beeld zo van zijn sokkel gehaald", vertelt hij. Gestolen per boot

Volgens Baltussen moesten de dieven flink hun best doen om het beeld mee te krijgen. De plek waar de steur staat, is niet te bereiken met de auto. Hij vermoedt daarom dat ze met een boot naar de steur zijn gevaren. Waarom ze juist voor dit beeld gingen, blijft onduidelijk. Voor het geld hoeven ze het in elk geval niet te doen: Baltussen schat de schrootwaarde op zo'n 30 euro. Toch vindt Baltussen het de moeite waard om de steur te restaureren. "Er was niks mis met het beeld en hij ziet er nog goed uit", zegt hij. Hij poetste de steur flink schoon: die was ontzettend vies en rook muf, een beetje naar de waterbodem. "Ik zet hem straks nog in een blank conserveringsmiddel en dan kan hij een paar honderd jaar staan."

De metalen steur (foto: Gerbert).

De kans dat het kunstwerk opnieuw wordt gestolen, is volgens de kunstenaar een stuk kleiner geworden. Aan de onderkant van de steur heeft Baltussen een uitsparing gemaakt met een GPS-tracker erin. "Dan kan ik hem altijd volgen op mijn telefoon, waar hij ook naartoe gaat." Enorm gemist

Dat het beeld gemist werd, merkte Baltussen al snel. Twee dagen na de diefstal belde de gemeente Altena al op om te vragen of hij een nieuwe kon maken. Dat bleek toch niet nodig, want in augustus kreeg de kunstenaar een verrassend telefoontje van Gerben van der Stelt uit Werkendam. "Hij vroeg of ik de maker van de steur was. Hij zei: 'Die heb ik net gevangen.'"

Gerbert van der Stelt ving de steur (foto: Gerbert).