Asfalt op Merwedebrug wordt vervangen: brug drie dagen dicht
De Merwedebrug gaat drie dagen helemaal dicht. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt door een lichtere en dunnere laag, nodig voor de bouw van de nieuwe brug ernaast. Verkeer moet omrijden en houdt rekening met tot een uur extra reistijd.
De afsluiting duurt van donderdagavond 21.00 uur tot maandagnacht 05.00 uur. Vlak naast de Merwedebrug bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe brug. Het heien en trillen daarbij zet kracht op de bestaande brug. Een lichtere asfaltlaag verlicht die belasting en ontziet de verzwakte boogconstructie.
Daardoor wordt de brug minder zwaar. Dat is nodig om hem veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug.
Lagere snelheid
Na de werkzaamheden mag er nog maar 70 kilometer per uur over de brug, waar de A27 overheen loopt. Dat is nodig omdat er hoogteverschillen tussen stukken asfalt kunnen ontstaan. Vrachtwagens en touringcars mogen ook met de nieuwe laag niet over de brug.
Omrijden
Tijdens de afsluiting wordt het drukker op de omliggende wegen. Verkeer houdt rekening met vertraging, vooral op vrijdag wordt veel hinder verwacht.
- Automobilisten van Utrecht naar Breda rijden om via de A2 en de A59, of vanaf knooppunt Gorinchem via de A15, A2 en de A59.
- Verkeer van Breda naar Utrecht gaat via de A59, A16 en A15.
- Wie van Utrecht naar Waalwijk rijdt, wordt omgeleid via de A2 en de A59.
- Vanaf knooppunt Zonzeel rijdt verkeer richting Den Bosch via de A16, A58 en de N65.
Het fietspad aan de oostkant van de brug, richting Gorinchem en Sleeuwijk, blijft in beide richtingen open. Fietsers kunnen dus gewoon oversteken.
Meer wegafsluitingen
In het weekend van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september is ook de A59 dicht, tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel richting Den Bosch.
En in de nachten van 23 tot en met 27 september sluit Rijkswaterstaat de A2 tussen Everdingen en Deil, vanwege groot onderhoud.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.