Asfalt op Merwedebrug wordt vervangen: brug drie dagen dicht

De Merwedebrug gaat drie dagen helemaal dicht. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt door een lichtere en dunnere laag, nodig voor de bouw van de nieuwe brug ernaast. Verkeer moet omrijden en houdt rekening met tot een uur extra reistijd.

De afsluiting duurt van donderdagavond 21.00 uur tot maandagnacht 05.00 uur. Vlak naast de Merwedebrug bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe brug. Het heien en trillen daarbij zet kracht op de bestaande brug. Een lichtere asfaltlaag verlicht die belasting en ontziet de verzwakte boogconstructie.

Daardoor wordt de brug minder zwaar. Dat is nodig om hem veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug.

Lagere snelheid

Na de werkzaamheden mag er nog maar 70 kilometer per uur over de brug, waar de A27 overheen loopt. Dat is nodig omdat er hoogteverschillen tussen stukken asfalt kunnen ontstaan. Vrachtwagens en touringcars mogen ook met de nieuwe laag niet over de brug.