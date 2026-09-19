Johan (64) jaagt op ratten op 't Heike: 'Al dertig gevangen'

Ratten die uit putten kruipen en 's avonds door de straat schieten: bewoners van 't Heike, beter bekend als Sint Willebrord, zijn er helemaal klaar mee. Volgens bewoners barst het van de ratten in de buurt. Johan Gabriels (64) is het zat en trekt er daarom zelf met zijn klemmen op uit. "Ik wil resultaat zien."

Johan staat inmiddels bekend als de rattenvanger van 't Heike. In plaats van met een blokfluit trekt hij er sinds een week of vier, vijf op uit met klemmen. Die kreeg hij na het overlijden van een kennis. "Die heb ik meegenomen en nu gebruik ik ze. Ze werken perfect." Volgens Johan zitten de ratten op veel meer plekken in Sint Willebrord, onder meer in de straten rond het park. "Het probleem is dat het er vol mee zit." Met wat voer lokt hij de ratten 's avonds naar zijn klemmen. Dat lukt aardig: Johan zegt dat hij inmiddels 30 tot 32 ratten heeft gevangen. En dat alleen al in zijn eigen omgeving, overal zelf klemmen neerzetten is onmogelijk.

"Die komen door de riolering omhoog."

Volgens Johan begon de ellende nadat er werkzaamheden waren aan de riolering. Hij denkt dat de ratten via putten vanuit het riool de wijk in komen. De dieren zouden zelfs huizen binnendringen. Johan hoorde een schrikbarend verhaal van een vrouw uit de buurt. "Die mevrouw zei dat ze in het bedje van haar kind zaten." Voor hem was dat een extra reden om zelf iets te gaan doen.

Ook andere buurtbewoners zeggen veel last te hebben van de dieren. Een vrouw uit de buurt ziet ze vooral 's avonds en 's nachts uit de putten en tussen de bosjes vandaan komen. Ze houdt haar deur liever dicht. "Ik ben er heel bang van", vertelt ze. Dat Johan zelf op rattenjacht is gegaan, vindt ze dan ook prettig. "Daar ben ik godzijdank blij mee." Ook een andere man uit de buurt steunt zijn actie. Hij heeft de dieren zelf nog niet gezien, maar noemt het een goed initiatief om ze weg te halen.

"Ze brengen ziektes over."

De manier waarop Johan de ratten vangt, ziet er stevig uit. Hij gebruikt vossenklemmen die volgens hem meteen dichtslaan. Op de vraag of hij dat niet zielig vindt, hoeft hij niet lang na te denken. "Het zijn dieren, ze brengen ziektes over. Ze brengen alles over, dat weet iedereen." Dat het om levende dieren gaat, beseft hij naar eigen zeggen maar al te goed. Toch vindt hij dat er iets moet gebeuren. "Wat moet ik ermee doen dan? Moet ik ze de gangen laten gaan? Dat kan toch niet?"

"De gemeente gaat deze bossen weg doen"

Johan zegt dat hij meerdere keren bij de gemeente aan de bel heeft getrokken. Inmiddels is er iemand langsgeweest om de situatie te bekijken. "Dat is een schuilplaats, dus die is al minder dan." Hij hoopt daarnaast dat er iets aan de putten wordt gedaan, zodat ratten niet meer zo makkelijk vanuit het riool naar boven kunnen komen. Toch blijven de buurtbewoners huiverig. "Wij zijn er al zo lang mee bezig dat ik weinig vertrouwen heb in de gemeente, laten we het zo zeggen", vertelt de buurvrouw. Toch hoopt ook zij dat het weghalen van de bosjes helpt. Johan ruimt zijn vallen in ieder geval nog niet op tot het probleem is opgelost. "Ik zal proberen ze zoveel mogelijk te vangen. Meer kan ik niet doen."