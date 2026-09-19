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Vandalen teisteren wijk Breda: ruit huis ingegooid, auto en dixi uitgebrand

Aangepast
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

De wijk Heuvel in Breda is vrijdagnacht en zaterdagochtend vroeg geteisterd door vandalen. Een auto, een mobiel toilet en een kliko gingen in vlammen op en een ruit van een huis werd ingegooid met een baksteen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto brandde vrijdagnacht uit aan de Willem Barentszstraat. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Het huis waarvan de ruit met een baksteen werd ingegooid bevindt zich daar in de buurt. Omdat de woning over dubbelglas beschikt, bleef de schade beperkt tot de buitenste ruit.

 

 

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Weer een dixi in vlammen op
Richting het begin van de ochtend ging op de hoek van de Sabastraat met de Curaçaostraat een mobiel toilet in vlammen op. Op die locatie worden op dit moment huizen gerenoveerd. Daarom stonden daar twee dixi's naast elkaar. Een is nu niet meer bruikbaar, de andere bleef grotendeels intact.

Met deze brand komt het aantal dixi’s dat in Breda in vlammen is opgegaan volgens de beschikbare informatie uit op bijna 25

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Ook kliko gaat eraan
Rond halfzeven zaterdagochtend was het raak in een brandgang aan de Magelhaensstraat. Daar ging een kliko in vlammen op. Een oplettende buurtbewoonster ontdekte het vuur en waarschuwde de hulpdiensten in. De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. 
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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