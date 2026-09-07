Buurtbewoners bezorgd na opnieuw een brandende dixi: 'Het is niet normaal'

Bewoners van de Bredase wijk Heuvel zijn bezorgd nadat er in de nacht van zondag op maandag wéér een dixi in vlammen opging. De afgelopen maanden vlogen er al zo'n twintig dixi-toiletten in Breda in brand. Zondagnacht stonden ook een scooter en een bergje afval in lichterlaaie. De politie laat maandagochtend weten uit te gaan van brandstichting.

Het dixi-toilet ging zondagnacht als eerste compleet in vlammen op aan de Talmastraat. Kort daarna stond een scooter in lichterlaaie aan de Langendijk. Een uur later brandde er afval bij een container aan de Columbusstraat in de Bredase wijk. "Het is niet fraai", zegt buurtbewoner Chris over de zoveelste dixi die uitbrandt in zijn wijk. Het is sinds begin dit jaar constant raak bij de mobiele toiletten in de buurt. Ook een bouwkeet ging eerder in vlammen op en de gevel van een huis raakte flink beschadigd. Toiletverhuurder Jörg Böhnke zag de laatste maanden al meerdere van zijn dixi's in vlammen opgaan en vertelde eerder over de angst die dat met zich meebrengt. "Je gaat iedere avond naar bed met de hoop dat er niet weer eentje afbrandt", zei hij destijds.

"Geeft een bepaalde onzekerheid."

Ook bij buurtbewoners zit de schrik er maandagochtend na de zoveelste brand goed in. "Ik ben bezorgd en het geeft een bepaalde onzekerheid", zegt Chris. "Het is niet normaal", zegt buurman Ray fel. "Waarom zou je dit doen? Het is eigendom van iemand anders en dan steek je het waarschijnlijk voor de lol in de fik." Op camerabeelden van buurtbewoonster Daneila is te zien dat het harde plastic van het toilet uit elkaar spat door de vlammenzee en dat de brandweer het vuur blust. Van een verdachte lijkt ieder spoor te ontbreken.

Reactie politie De politie laat maandagochtend weten dat zij bij de branden van zondagnacht uitgaan van brandstichting. Agenten hebben in de omgeving van de drie branden gezocht, maar er is niemand aangehouden. Ook bij andere branden in de wijk werd eerder niemand opgepakt. "Of het om één of meerdere verdachten gaat, moet buurtonderzoek uitwijzen", zegt een politiewoordvoerder. Hij roept niet alleen mensen met camerabeelden op zich te melden. "Als iemand iets verdachts ziet, zoals iemand met een jerrycan vol benzine of iemand die rondhangt bij een dixi, mag 112 worden gebeld."

"Ik had wel over de branden gehoord, maar het is de eerste keer dat het in mijn straat gebeurt", zegt Daneila. "Het is een beetje eng. Je auto en je spullen staan hier gewoon." De buren vragen zich af wie zoiets doet en vooral waarom. "Overdag gebeurt het niet. Het is altijd 's nachts. Je weet ook niet of het één iemand is of meerdere mensen. Iemand kan het uit verveling doen of het kan een pyromaan zijn", gist Chris in het duister. Ray denkt eerder aan baldadigheid, vandalisme of iemand die zich verveelt. De buren hopen dat handhaving meer gaat surveilleren om meer branden te voorkomen. "Of zet een hek om de dixi's heen", oppert Daneila.

De schade is maandagochtend nog altijd zichtbaar (foto: Omroep Brabant).