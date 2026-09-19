Bolle Jos is 'te heet', ook drugskartels twijfelen vaker aan hem

Dat 'Bolle Jos' Leijdekkers (35) wereldwijd onder een vergrootglas ligt, is alles behalve gunstig voor zijn vermogen om geld te verdienen. Het netwerk van de Bredase drugscrimineel staat steeds meer onder druk doordat onder andere zijn drugs vaker wordt onderschept. Ook schrikt de internationale aandacht voor de crimineel mogelijke 'zakenpartners' af, schrijft Het Parool.

Rik Claessen Geschreven door

Het netwerk en de positie van Bolle Jos is flink aan het afbrokkelen. Dat schetsen misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts in een gedetailleerde analyse in Het Parool. Bolle Jos is al meermaals door de vingers van opsporingsdiensten geglipt, maar de gigantische hoeveelheid aandacht die er voor de topcrimineel is, heeft zijn vermogen om geld te verdienen fors aangetast. Bolle Jos is 'te heet' geworden. Onderschepping van drugstransport

Sinds Leijdekkers zich in 2024 in Sierra Leonne vestigde, overspoelde hij de Europese markt met nóg meer cocaïne dan hij al deed. Sinds mei 2022 staat hij op internationale opsporingslijsten. Naast drugshandel wordt de Bredanaar ook in verband gebracht met ontvoeringen, moord en pogingen daartoe. In Nederland is hij daarvoor al veroordeeld tot 79 jaar cel. Een straf die hij moet uitzitten, áls opsporingsdiensten hem te pakken krijgen.

Dat opsporingsdiensten zich volledig vastbijten in het netwerk van de drugscrimineel, heeft gevolgen op Leijdekkers' geldstromen. Steeds vaker worden drugstransporten die gelinkt zijn aan Leijdekkers onderschept. Een 'grote speler' zoals Leijdekkers ligt niet wakker van twee of drie onderscheppingen, schetst het Parool, maar dat hele reeksen partijen worden onderschept, moet hem wel hoofdbrekens geven. Dat heeft grote gevolgen voor zijn reputatie.

Netwerk brokkelt af

Die reputatie staat nu zo onder druk, dat het netwerk van de drugscrimineel langzaam afbrokkelt. "Veel mannen met wie hij van jongs af aan zaken deed, vaak ambitieuze leeftijdsgenoten, kunnen of willen inmiddels niet meer met hem in zee. Zijn lijnen zijn te onbetrouwbaar", schrijven Vugts en Laumans. Veel relaties en belangrijke zakenpartners van Leijdekkers werden onlangs gearresteerd. Zo werd vorig weekend de Amsterdammer Desmond Curiel opgepakt in Ghana. Curiel had goede relaties met criminele kopstukken in bijvoorbeeld Suriname en Amsterdam-Zuidoost. In verschillende strafzaken zijn handlangers van Leijdekkers veroordeeld tot forse celstraffen. Een andere relatie die stukliep was tussen Leijdekkers en Rotterdammer Isaac 'Bom' B. De twee kregen ruzie over het verliezen van zo'n 11 ton cocaïne. Die monsterpartij werd onderschept na een telefoontje van een anonieme tipgever die de partij linkte aan Leijdekkers en Curiel. Geldstromen onder druk

Het wegvallen van deze trouwe zakenpartners is nog niet rampzalig voor Leijdekkers, zolang er maar nieuwe voor in de plaats komen, nuanceren Vugts en Laumans. Toch maken de internationale aandacht en de reeks onderscheppingen Leijdekkers tot een minder aantrekkelijke bondgenoot. Dit afkappen van Leijdekkers' geldstromen zou het doel zijn van de internationale opsporingsactiviteiten. Nadat was gebleken dat Sierra Leonne, Bolle Jos niet wil uitleveren, proberen opsporingsdiensten hem op deze manier onder druk te zetten.