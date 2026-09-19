Zwaargewonde fietser negeerde slagbomen vlak voor botsing met trein

De fietser die vrijdagavond zwaargewond raakte op de beveiligde spoorwegovergang aan de Sint Maartenstraat in Oud Gastel had, samen met een collega, de slagbomen genegeerd. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend. Het slachtoffer werd vervolgens geraakt door de aankomende trein.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli en de brandweer, naar de plaats van de aanrijding.

De fietser is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij heeft volgens een politiewoordvoerder forse verwondingen. Of hij in of buiten levensgevaar is, zegt de politie niet.

Vanwege de aanrijding lag het treinverkeer op het spoor bij Oud Gastel enige tijd stil.