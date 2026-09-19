Fransien krijgt scooter van FC Den Bosch-fans: 'Nog mooier dan mijn oude'

Twee maanden na haar ongeluk heeft FC Den Bosch-steward Fransien Maas vrijdag een nieuwe scooter ontvangen na een inzamelingsactie van supporters van de club. Maas raakte begin augustus ernstig gewond nadat een 80-jarige automobilist haar aanreed. "Naar omstandigheden gaat het redelijk."

Fransien werd aangereden toen ze onderweg was naar een wedstrijd van FC Den Bosch. In eerste instantie reed de dader door, maar achteraf meldde een 80-jarige man zichzelf toch op het bureau.

Ze liep een klaplong, een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en flinke blauwe plekken op door het ongeluk en lag dagen op de IC. Daarnaast was ook haar scooter niet meer te maken. "Het gaat nu naar omstandigheden goed. Iedere week iets meer."

De 59-jarige vrouw is een 'cultheld' op de M-Side, waar ze al jaren als steward werkt. Regelmatig wordt ze daar toegezongen, en dat gebeurde vrijdagavond ook in het supportershome van FC Den Bosch. "Ik mis het zo hier bij FC Den Bosch, het zijn allemaal lieverdjes. Ik hoop hier over twee maanden weer te kunnen zijn."