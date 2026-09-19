Fransien krijgt scooter van FC Den Bosch-fans: 'Nog mooier dan mijn oude'
Twee maanden na haar ongeluk heeft FC Den Bosch-steward Fransien Maas vrijdag een nieuwe scooter ontvangen na een inzamelingsactie van supporters van de club. Maas raakte begin augustus ernstig gewond nadat een 80-jarige automobilist haar aanreed. "Naar omstandigheden gaat het redelijk."
Fransien werd aangereden toen ze onderweg was naar een wedstrijd van FC Den Bosch. In eerste instantie reed de dader door, maar achteraf meldde een 80-jarige man zichzelf toch op het bureau.
Ze liep een klaplong, een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en flinke blauwe plekken op door het ongeluk en lag dagen op de IC. Daarnaast was ook haar scooter niet meer te maken. "Het gaat nu naar omstandigheden goed. Iedere week iets meer."
De 59-jarige vrouw is een 'cultheld' op de M-Side, waar ze al jaren als steward werkt. Regelmatig wordt ze daar toegezongen, en dat gebeurde vrijdagavond ook in het supportershome van FC Den Bosch. "Ik mis het zo hier bij FC Den Bosch, het zijn allemaal lieverdjes. Ik hoop hier over twee maanden weer te kunnen zijn."
"Ik zal elke keer als ik langs het stadion rijd, een keer toeteren."
"Fransien, jalalalala", klonk het massaal na de gewonnen wedstrijd van de Bosschenaren (2-1 tegen Helmond Sport). De supporters waren na het ongeluk van 'onze Fransien' een inzamelingsactie gestart voor een nieuwe scooter. Binnen 24 uur was er 5900 euro opgehaald. En dus stond er vrijdag een gloednieuwe Vespa klaar voor haar.
"Deze is nog mooier dan de scooter die ik had!", reageert Fransien enthousiast. Helaas kan ze er voorlopig nog niet op rijden. "Dat gaat nog niet, maar ik ga voorzichtig wel een klein rondje in de wijk rijden."
Angst om op de scooter te stappen, heeft Fransien niet. "Ik weet eigenlijk niks meer van het ongeluk. En zonder scooter, kom ik nergens." Bij de scooter kreeg Maas ook een echte FCDB-helm. "Ik zal elke keer als ik langs het stadion rijd, een keer toeteren."
Ook de fans zijn blij om te zien dat het beter met de steward gaat. "Dit verdient ze echt. Ik geef haar elke week een knuffel als ik haar zie in het stadion", zegt de 13-jarige Mees.