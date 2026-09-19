Geen trouwauto, maar een trein: stel geeft elkaar ja-woord op station
Geen Frans chateau of grote bloementuin vol rozen, maar perron 1 van station Den Bosch. Voor Jacqueline Meeuwsen en Harm Roestenberg is het dé plek in hun stad waar zij elkaar zaterdagochtend het ja-woord gaven.
Op het perron waggelt Harm wat zenuwachtig heen en weer, wachtend tot de trein arriveert. “Dit was de spannendste trein waar ik ooit op heb gewacht.” Aan boord zit als het goed is zijn grote liefde Jacqueline, die hij heeft ontmoet via een datingapp. Af en toe bijt de bruidegom op zijn lip om zijn emoties enigszins te bedwingen. Om precies 11.16 uur is het zover en komt de rood-blauwe Karel Rail station Den Bosch binnengereden. De deuren blijven nog gesloten. “Ik was blij dat ik er was. Ik moest nog wachten voordat de deuren opengingen. Ik wilde naar buiten”, vertelt Jacqueline.
Pas nadat vrouwenkoor The Rockit begint te zingen, kan Jacqueline, volledig in een rode jurk gekleed, uit de trein stappen en neemt ze plaats naast haar Harm. Dat juist The Rockit het opkomstlied verzorgt, is geen toeval. Jacqueline zingt bij het koor dat precies vijftien jaar bestaat. Ook Harm zingt, maar hij doet dat bij het Metallikoor. Beide koren vallen onder het Rockpodium, dat werd opgericht door Dennis Münninghoff, die ook een eigen trein heeft: De Karel en geld inzamelt voor het KWF. Zaterdag was hij ook nog eens de trouwambtenaar.
Het plan voor een bruiloft op station Den Bosch ontstond niet van de ene op de andere dag. Jacqueline zat in de organisatie van het jubileum van het vrouwenkoor. Daar kwam de vraag naar voren wie er nog een keer ging trouwen. “Dat waren wij, maar wanneer was nog helemaal niet aan de orde.” Ook Dennis vond dat ze moesten trouwen. “Toen zei ik tegen hem: dat doe ik dan alleen op het perron van station Den Bosch, met jou als trouwambtenaar en in de trein De Karel.”
Terwijl de ceremonie in volle gang is, houdt de omroepster van de NS de reizigers op de hoogte van de laatste stand van zaken op het spoor. “Door werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen tussen Den Bosch en Boxtel.” De gasten van de bruiloft hebben er geen oog voor. Even voor twaalf uur zien ze hoe Jacqueline en Harm elkaar het ja-woord geven.
Het bruidspaar straalt daarna van oor tot oor. “Het is goed gelukt en we zijn op een mooi station. Ik denk dat de rit nog verdergaat”, reageert Harm lachend. “Wie kan nou zeggen dat ze trouwen op station Den Bosch, met de trein? Geweldig! Ik raad het iedereen aan”, zegt Jacqueline.
Een uur nadat De Karel station Den Bosch aandeed, moet de trein volgens de dienstregeling weer door. Met het gelukkige bruidspaar en hun gasten aan boord. Ze rijden zaterdag nog door naar Arnhem waar taart klaarstaat, Amsterdam Centraal waar een feestje gevierd wordt, Gouda en Utrecht om uiteindelijk terug te keren in Den Bosch. “Dan begint ons vijftienjarig feestje van The Rockpit”, sluit Jacqueline af.