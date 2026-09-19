Vermiste vrouw (53) uit Tilburg dood gevonden in Oisterwijk

De 53-jarige vrouw uit Tilburg die vermist werd is zaterdag dood gevonden in Oisterwijk. Dat meldt de politie zaterdag.

Het lichaam van de vrouw is gevonden aan de Scheibaan in Oisterwijk. Na onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

De vrouw vertrok op vrijdagochtend 11 september vanuit de omgeving Korvel. Er werd afgelopen week met man en macht naar haar gezocht, onder meer met het Veteranen Search Team. Er waren grote zorgen over haar gezondheid.