Vrouw (53) uit Tilburg al dagen vermist, zoekteam ingezet

De politie is nog altijd op zoek naar een 53-jarige vrouw uit Tilburg die sinds vrijdagochtend 11 september wordt vermist. De vrouw verdween vanuit de omgeving van Korvel. Omdat er zorgen zijn over haar gezondheid, wordt er inmiddels ook gezocht in natuurgebied de Kampina en is het Veteranen Search Team (VST) ingezet, meldt de politie woensdag.

De vrouw werd op vrijdag 11 september rond half tien 's ochtends voor het laatst gezien . Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. De politie deelde de afgelopen dagen meerdere foto's en camerabeelden in de hoop nieuwe tips te krijgen.

Drie dagen later is ze nog steeds niet gevonden. Om de zoekactie te ondersteunen wordt het Veteranen Search Team (VST) ingezet. Vrijwilligers starten vanaf de Kapelseweg in Oisterwijk met het doorzoeken van delen van natuurgebied de Kampina.

Signalement

De vermiste vrouw heeft een lichte huidskleur, kort geblondeerd haar en blauwe ogen. Ze heeft een fors postuur. Op het moment van haar verdwijning droeg zij een rood, bruin en beige horizontaal gestreept vest.

Mogelijk verplaatst zij zich op een blauw-grijze elektrische Gazelle Orange-fiets met fietstassen. Ook droeg zij een turquoise fietshelm.

De politie verzoekt mensen die meer weten over de vermiste vrouw om contact op te nemen.