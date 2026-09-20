Directeur concertzaal over afhaken Soerjadi: 'In 30 jaar nooit meegemaakt'

"Dit heb ik in 30 jaar nog niet meegemaakt", zegt Anna Bouwman, directeur van de Tilburgse schouwburg. Daar stopte Wibi Soerjadi zaterdagavond zijn optreden in de Concertzaal omdat hij het te warm vond. "Hij heeft twee stukken gespeeld en toen stopte hij."

Het was in de zaal 23 graden toen Soerjadi stopte . "We hoorden anderhalf uur van te voren dat hij het te warm vond", vertelt de directrice. "We hebben het toen meteen proberen koeler te maken maar dat lukte niet meer."

Hoe vervelend het ook is dat de pianist vroegtijdig stopte, Bouwman heeft wel begrip voor zijn beslissing. "Iedere kunstenaar moet voor zichzelf bepalen wat hij of zij bij die temperatuur kan. Maar het is heel verdrietig."

Bouwman stelt dat ze in de concertzaal al langer last hebben van temperatuurschommelingen. "Normaal is het rond de 21 graden in de zaal. We werken er met de gemeente aan om het klimaat in de zaal beter te beheersen."

Meer begrip

De bezoekers van het concert hebben opvallend veel begrip, blijk uit de reacties onder Soerjadi's Instagram-bericht. "Begrijpelijk. Je doet dit nooit, je geeft altijd alles", zegt iemand. "Je hebt de juiste beslissing gemaakt. Het was duidelijk te zien dat het veel te warm was op het podium en dat kun je ook geen heel concert volhouden", zegt een andere bezoeker.

Ook Bouwman merkte dat er in de zaal begrip was. "Na de twee nummers kwam een medewerker op het podium om te zeggen dat Soerjadi het niet af ging maken. Toen werd er nog geapplaudisseerd." Ze heeft overigens van de bezoekers niet gehoord dat ze het te warm vonden.

Voor de directeur was het frappant dat de pianist stopte omdat een medewerker van de concertzaal haar eerder op de dag nog iets opmerkelijks vertelde. "Die kwam naar me toe en vertelde me dat in de cao staat dat de optimale temperatuur om te spelen 23 graden is."

Bezoekers kunnen hun geld terug te krijgen. Ze kunnen ook kiezen om naar het nieuwe optreden te gaan zodra er een nieuwe datum bekend is.