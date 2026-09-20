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Gian van Veen verslaat Van Duijvenbode in World Series of Darts Finals
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Gian van Veen uit Andel heeft het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals gewonnen. De als vijfde geplaatste Van Veen (24) versloeg in de AFAS Live in Amsterdam zijn tien jaar oudere landgenoot met 10-8.
Hij treft in de halve finales de Engelsman Ross Smith, die eerder op zondag met 10-7 van de Noord-Ier Josh Rock won.
Van Veen won twee keer een leg die door Van Duijvenbode was begonnen, maar zag zijn tegenstander beide keren terugkomen.
Van Duijvenbode nam vervolgens een 8-6-voorsprong, waarna Van Veen de laatste vier legs op rij won.
Van Veen is de enige overgebleven Nederlander in het toernooi. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
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