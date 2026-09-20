Gian van Veen verslaat Van Duijvenbode in World Series of Darts Finals

Gian van Veen uit Andel heeft het Nederlandse onderonsje met Dirk van Duijvenbode in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals gewonnen. De als vijfde geplaatste Van Veen (24) versloeg in de AFAS Live in Amsterdam zijn tien jaar oudere landgenoot met 10-8.

Hij treft in de halve finales de Engelsman Ross Smith, die eerder op zondag met 10-7 van de Noord-Ier Josh Rock won.