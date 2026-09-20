PSV zakt na nederlaag bij Twente naar derde plaats Eredivisie

PSV heeft zondag haar eerste nederlaag van dit seizoen geleden tegen FC Twente. De Eindhovenaren verloren met 3-2 in de Grolsch Veste en zakken op de ranglijst naar de derde plaats.

FC Twente kwam in de veertiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Younes Taha. PSV wist de achterstand met twee doelpunten van Guus Til in de 26e en in de 29e minuut om te draaien.

PSV en FC Twente hebben allebei 16 punten uit zeven wedstrijden. AZ en Feyenoord zijn de nummers 1 en 2 van de Eredivisie.

Ricardo Pepi valt al vroeg uit

Til scoorde met een kopbal en een raak schot na een aanval over meerdere schijven. In de tweede helft draaide FC Twente het weer om met doelpunten van Wout Weghorst en de Franse Ivoriaan Daouda Weidmann.

PSV'er Ricardo Pepi viel al vroeg in het duel met FC Twente geblesseerd uit. De spits van de Eindhovenaren ging in de negende minuut op het veld zitten. Het is niet duidelijk wat de Amerikaanse international mankeert.

'Dit komt hard aan'

Pepi werd daarna vervangen door Sven Mijnans. Pepi miste vorig seizoen een groot deel van de wedstrijden door verschillende blessures. Hij had tegen FC Twente weer een basisplaats gekregen van zijn trainer Peter Bosz.

PSV-captain Mauro Júnior baalde na afloop van de nederlaag. "Dit komt hard aan. We waren gewoon niet genoeg vandaag", zei de Braziliaan bij ESPN.

PSV vervolgt de competitie op 9 oktober thuis tegen sc Heerenveen. FC Twente gaat een dag later op bezoek bij Fortuna Sittard.