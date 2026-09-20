Van der Poel wint slotrit Ronde van Luxemburg na solo van 175 kilometer

Mathieu van der Poel heeft zondag de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Dat deed de 31-jarige wielrenner na een zege in de slotrit na een vlucht van 175 kilometer in een etappe van Mersch naar Luxembourg-Limpertsberg.

Van der Poel was eerder de beste in de openingsetappe en heeft met zijn optreden in Luxemburg laten zien in vorm te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week wordt in Montreal de wegwedstrijd verreden.

De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Piganzoli van Visma - Lease a Bike. Hij schreef zaterdag ook de tijdrit op zijn naam.