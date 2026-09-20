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Met deze creatie wint buurtschap Kerkakkers Bloemencorso Valkenswaard

Aangepast
De winnende wagen van het bloemencorso in Valkenswaard: buurtschap Kerkakkers (foto: Wesley van Bree).
De winnende wagen van het bloemencorso in Valkenswaard: buurtschap Kerkakkers (foto: Wesley van Bree).

Buurtschap Kerkakkers is de winnaar van het bloemencorso in Valkenswaard. De jury vond de wagen met de naam 'De Maharadja van Dharavi' de mooiste van de twaalf deelnemers. Het buurtschap ging er ook met de paradeprijs en innovatieprijs vandoor.

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Het winnende buurtschap nam het publiek mee in de wirwar van steegjes van Dhavari, een sloppenwijk in India. De wagen laat de verbeelding van een jongetje uit de sloppenwijk zien: hij ziet zichzelf als de Maharadja van Dhavari, een traditionele Indiase titel voor een grote koning of hoge vorst.

Dit alles werd bedacht rondom het thema van dit jaar: 'Koning te rijk', waarin het gaat om dingen waar je gelukkig van wordt. "Ook al bezit de jongen niets wat de westerse wereld waardevol acht, toch voelt hij zich de koning te rijk met wat hij heeft", schrijft het buurtschap erover.

  • Foto: Wesley van Bree.
    Foto: Wesley van Bree.
  • Foto: Wesley van Bree.

'Feest om naar te kijken'
De jury vond de wagen "een feest om naar te kijken". "Een origineel en verrassend idee, waarbij een moeilijk te verteren onderwerp in een vrolijk, multicultureel jasje is gestoken en laat zien dat geluk in iedere situatie te vinden is", is te lezen in het juryrapport.

Buurtschap Hazestraat ging er met tweede prijs vandoor met de creatie 'De sleutel tot geluk'. Buurtschap Oud Dommelen eindigde met 'Hoogvliegers' op de derde plaats. Buurtschap Stadsebergen sleepte met 'Als een kind in de snoepwinkel' de publieksprijs in de wacht.

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