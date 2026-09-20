PSV'er Guus Til alsnog opgeroepen voor selectie van het Nederlands elftal

Guus Til is door bondscoach Xavi Hernández alsnog opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. De PSV'er vervangt samen met AZ-spits Mexx Meerdink de geblesseerde Justin Kluivert en Donyell Malen.

Til maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde tot nu toe acht interlands.

Ploeggenoot Ruben van Bommel zat al bij de selectie voor de interlands in de Nations League, die vrijdag bekend werd gemaakt. Hij werd voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Ook aanvoerder Virgil van Dijk is weer geselecteerd.

Daarnaast doen Eindhovenaar Cody Gakpo (Liverpool) en Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther (Sunderland) mee. Bondscoach Xavi Hernández, die in augustus werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, haalt ook Joey Veerman terug bij Oranje.

Nederland ontvangt donderdag Duitsland in de Nations League en speelt deze interlandperiode in hetzelfde toernooi ook nog uit tegen Servië, uit tegen Griekenland en thuis tegen Servië.